Milei inaugura el año legislativo con un despliegue de fuerza y una cena exclusiva en Olivos

El próximo domingo 1° de marzo, la República Argentina asistirá a un nuevo hito en el calendario institucional cuando el presidente Javier Milei inaugure formalmente el año legislativo desde el Congreso de la Nación. Sin embargo, más allá de la formalidad constitucional, la jornada estará marcada por una cuidada coreografía política que busca consolidar la cohesión interna del oficialismo y proyectar una imagen de gobernabilidad robusta. Según confirmaron tres fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto cerrar la jornada con una cena con los propios en la quinta de Olivos, un evento que servirá para nuclear a los bloques oficialistas tras una etapa de definiciones estratégicas para el Ejecutivo.

La hoja de ruta parlamentaria: un domingo de gala y atril

La ceremonia oficial iniciará a las 21:00 horas, horario en el que el jefe de Estado brindará los detalles de la hoja de ruta legislativa que intentarán aprobar durante este 2026. En lo que será su tercera apertura de sesiones, el mandatario utilizará el bastón de mando y la banda presidencial para dirigirse a los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel desde un atril ubicado en el corazón de la Cámara de Baja. La organización del evento, que será transmitido por cadena nacional, ha sido motorizada por los equipos de ceremonial y protocolo de ambas cámaras junto a la Casa Rosada, bajo la coordinación de Mara Gorini, funcionaria del riñón de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según fuentes al tanto de la redacción del discurso, el mensaje estará fuertemente direccionado hacia la sociedad, con el objetivo de recuperar la épica libertaria y exponer los proyectos de un año que el oficialismo ha definido como el más reformista de la historia nacional. La sesión iniciará formalmente bajo la conducción de Villarruel y, tras el habitual cuarto intermedio, el Presidente rubricará el acta para dar inicio a una exposición que se extenderá por poco más de 30 minutos. Al término de la sesión, la actividad se trasladará a la residencia presidencial, donde se espera la asistencia de ministros y el equipo de Gobierno completo para acompañar a los legisladores.

El agasajo en Olivos y la profundización de las distancias

La quinta de Olivos oficiará de sede para el agasajo de diputados y senadores de La Libertad Avanza, marcando una diferencia respecto a la tertulia de 2025 que tuvo lugar en la Casa Rosada. En esta oportunidad, si bien el menú permanece en reserva y algunos especulan con el servicio de un asado, lo que está claro es el carácter selecto de la lista de invitados. Un gesto que se repite en esta edición, y que subraya la crisis interna del binomio presidencial, es la anticipada ausencia de la vicepresidenta. La relación entre Milei y su compañera de fórmula es hoy calificada como nula, una tensión que se intensificó luego de que la titular del Senado cuestionara la apertura de importaciones y se mostrara junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reconocido detractor del mandatario.

Desde los pasillos de Balcarce 50, la caracterización de Villarruel es lapidaria: la definen como una figura peronista con ansias de poder y antiliberal, aclarando de antemano que no será parte de los festejos. Esta postura fue ratificada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sintetizó sin rodeos que la vicepresidenta no forma parte de la gestión. Por tal motivo, del ágape en Olivos participarían en primera instancia solo los legisladores oficialistas, configurando lo que en el entorno presidencial denominan una reunión pura, libre de disidencias internas.

Un balance legislativo con vistas al futuro

El libertario recibirá a los legisladores en un clima de celebración por los objetivos alcanzados en las últimas semanas. El oficialismo llega a esta Asamblea Legislativa habiendo logrado aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, además de piezas clave como la Ley Penal Juvenil, la reforma laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Asimismo, el Gobierno cuenta con la media sanción de las modificaciones a la Ley de Glaciares, lo que permite a la mesa política afirmar que el Presidente llegará al domingo con mayor espalda política tras las negociaciones dispuestas para el cierre de la prórroga veraniega.

Finalmente, el recinto del Congreso expondrá este domingo la nueva composición de fuerzas tras el reciente desmembramiento del peronismo. La salida de tres senadores de Convicción Federal, que responden a los gobernadores aliados Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, ha dejado al oficialismo en una posición de fortaleza inédita. Ante la mirada atenta de funcionarios, gobernadores, militares y miembros de la Corte, los alfiles legislativos de Milei festejan estar a solo un peldaño de alcanzar los dos tercios de los votos, lo que garantiza que la apertura de sesiones ordinarias de este año se desarrolle bajo un escenario de renovado optimismo para la gestión libertaria.