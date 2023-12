¿Qué piensa hacer Javier Milei con su sueldo de Presidente?

El presidente electo Javier Milei debe definir en las próximas semanas lo que hará con el sueldo que le corresponde como jefe de Estado, ya que desde que asumió como legislador en 2021 estuvo sorteando su dieta.

Ahora la situación es distinta porque como mandatario nacional no se le permite por ley realizar ningún trabajo remunerado, algo que sí podía hacer como diputado nacional.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", aseguró Milei en declaraciones radicales al ser consultado sobre qué tenía pensado hacer con su sueldo de Presidente.

En los casi dos años que lleva de diputado nacional por La Libertad Avanza, Milei sorteó su dieta, con una participación en el último sueldo de casi 2 millones de personas de forma online.