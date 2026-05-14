Quórum fallido y tensión interna: la postergación de la sesión especial contra Adorni

Sin los números necesarios para garantizar el quórum, los sectores de la oposición que impulsaban una sesión especial prevista para mañana a las 11.00 decidieron dejar sin efecto la convocatoria al recinto de la Cámara de Diputados y reprogramarla para el 20 de mayo.

El temario de la sesión incluía pedidos de informes, interpelaciones verbales y hasta una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien actualmente está siendo investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

Los propios convocantes admitían que los números para alcanzar el quórum estaban "difíciles", anticipando el fracaso de la iniciativa antes incluso de que comenzara.

Los actores de la iniciativa

El pedido de sesión fue encabezado por Esteban Paulón y contó con el apoyo de diputados de Provincias Unidas, quienes estamparon su firma junto a los bloques de la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda.

El listado completo de legisladores firmantes incluía:

Esteban Paulón

Maximiliano Ferraro

Mónica Frade

Pablo Juliano

Nicolás del Caño

Romina del Plá

Myriam Bregman

Néstor Pitrola

María Inés Zigarán

Mariela Coletta

Pablo Farías

Nicolás Massot

Natalia de la Sota

Sin embargo, Unión por la Patria, el bloque mayoritario de la oposición, decidió no sumarse a la estrategia. Ningún diputado de este bloque firmó, conscientes de que el escenario era adverso y los números para el quórum no cerraban.

Provincias Unidas en el centro del debate

Provincias Unidas se convirtió en el foco de atención, ya que fueron sus legisladores quienes encabezaron la convocatoria pero no lograron garantizar que la totalidad de la bancada bajara al recinto para dar quórum.

Se sabía que diputados con raíces en el PRO, como Gisela Scaglia (jefa de bloque), Sergio Capozzi y José Nuñez, no asistirían a la sesión. Tampoco darían quórum los diputados de Córdoba que forman parte de Provincias Unidas, según informaron fuentes del sector: "No se meten en temas netamente políticos", explicaron.

Incluso con la participación total de los 93 diputados de Unión por la Patria, la sesión igualmente no habría alcanzado los números necesarios.

Reacciones del peronismo y tensiones internas

Cuando se presentó el pedido de sesión especial, en el peronismo hubo asombro y decepción. Los legisladores percibieron que los sectores que avanzaron unilateralmente -con los que tienen diálogo casi permanente- estaban ninguneando y faltándole el respeto a la principal fuerza de la oposición, que debe ser considerada en cualquier ecuación parlamentaria que busque éxito.

La iniciativa de Paulón y otros diputados del interbloque Unidos se produjo tras la decisión de Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, de resistir las presiones de estos sectores. Martínez consideró que no podían "dar un salto al vacío" sin la garantía mínima del quórum y de los votos para aprobar los proyectos.

Un temario sin dictamen y con alta carga política

De los proyectos incluidos en relación a Adorni, el más revulsivo fue el presentado por el Frente de Izquierda, planteando una moción de censura que, de prosperar, podría derivar en la remoción del funcionario.

No obstante, ninguno de los expedientes del temario tiene dictamen de comisiones, lo que haría imposible avanzar con los pedidos de informes, la interpelación o la moción de censura sin una mayoría prácticamente inalcanzable.

El propósito real de la sesión habría sido emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que los proyectos sean tratados a la mayor brevedad posible, más que lograr resultados inmediatos contra Adorni.