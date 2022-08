Raúl Kotler, presidente de CICAT, sobre la Ley de Corredores Inmobiliarios: "El compromiso con el gobierno no se cumplió"

Raúl Kotler, presidente de la Cámara Inmobiliaria Catamarca (CICAT), se expresó respecto a la Ley de Corredores Inmobiliarios, cuyo debate y aprobación es buscado por el organismo desde hace once años. En diálogo con LA UNIÓN, se mostró decepcionado por el incumplimiento del compromiso asumido por el gobierno provincial que, meses atrás, había asegurado que llevaría adelante dicha ley, que es de suma importancia, ya que actualmente somos una de las últimas provincias que no cuenta con un Colegio de Corredores Inmobiliarios. Esto significa que el ejercicio de esa profesión no está reglamentado y cualquier persona puede ejercerla, aunque no cuente con ninguna noción sobre el tema, hecho sumamente peligroso para las personas, que quedan expuestas a un mal asesoramiento a la hora de adquirir o alquilar una propiedad.

Al respecto, explicó que el 23 y 24 de junio pasado, cuando parecía que el debate de la ley se acercaba a ser una realidad, se realizó en Catamarca una reunión nacional con los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA): "Hubo una reunión de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina en Catamarca con la presencia de integrantes de todo el país. Vinieron las cámaras y colegios de todo el país".

En aquella ocasión, relató, mantuvieron diálogo con el gobierno provincial: "Tuvimos una reunión con el gobernador, una reunión con el ministro de gobierno y después tuvimos una reunión con alrededor de once diputados que participaban, en la cual estaban presentes representantes de los distintos bloques".

Además del encuentro con las autoridades provinciales, CICAT mantuvo una reunión con el comité de FIRA, en el que se debatieron los problemas de la actividad a nivel nacional.

De aquel primer contacto, nació un compromiso por parte del gobernador y legisladores provinciales: "Desde el gobernador que le bajó orden al ministro y al subsecretario, y quedó en hablar con los diputados. Los diputados que, posteriormente, todos estuvieron de acuerdo en que la semana siguiente iban a trabajar el tema de la ley y la iban a tratar de sacar inmediatamente la ley del Colegio de Corredores Inmobiliario de Catamarca".

Sin embargo, el tiempo pasó y de ese primer acuerdo parece no haber quedado nada.

Kotler lamentó está situación y remarcó la importancia de contar con un Colegio de Corredores Inmobiliarios: "El Colegio viene a dar una matrícula a cada corredor inmobiliario, el cual tiene que tener un título habilitante. Aparte de eso, el Colegio también tiene un tribunal de ética que sanciona a todo aquel matriculado que no cumpla con lo que corresponda o cometa algún ilícito en su profesión. Todo eso está actualmente en el aire, por lo tanto, no hay ninguna reglamentación en Catamarca con relación al corredor inmobiliario".

Posteriormente explicó que la lucha por esta ley ya lleva más de una década: "Nosotros llevamos muchos años desde que se presentó el primer proyecto de ley y, hasta el día de la fecha, todavía no podemos conseguir tener una ley de corredores inmobiliarios".

Además, afirmó que hay una falencia por parte de las autoridades provinciales "en el momento en el que la gente de todo el país vino y se reunió con los diputados y les sacó todas las dudas que podían tener y les mostraron a los diputados que en todas las otras provincias está funcionando perfectamente la ley. Entonces, no hay ningún motivo justificable para que Catamarca no la pueda tener".

Frente a esto, expresó: "Es una necesidad en la sociedad y hubo un compromiso, compromiso que no cumplió en lo absoluto. A día de hoy ni siquiera la han tratado a la ley".

Respecto a las respuestas que recibió por parte del gobierno, explicó que ninguna de ellas fue concreta y que, simplemente, dejaron de avanzar en el proyecto, poniendo excusas y aplazando el compromiso: "Dicen que hoy no nos reunimos, que nos reunimos mañana, que mañana tenemos otra cosa urgente. Siempre son ambiguas, no hay ninguna respuesta de fondo que justifique que no traten la ley".