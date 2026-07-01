Reapareció la madre de Agostina y apuntó contra el entorno de Barrelier: "Los quiero a todos presos"

La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba, reapareció públicamente luego de permanecer varias semanas internada y lanzó un contundente reclamo de justicia. En sus primeras declaraciones tras ese período, Melisa Heredia apuntó directamente contra Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio, y amplió sus cuestionamientos hacia el entorno del detenido.

"Para mí, todo su círculo está involucrado", afirmó Heredia, al tiempo que reclamó que todas las personas que, según su consideración, tuvieron algún grado de participación en el caso respondan ante la Justicia.

Su mensaje fue categórico: "Los quiero a todos presos". Con esas palabras sintetizó el profundo dolor que atraviesa tras el crimen de su hija y la expectativa de que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

El pedido de prisión perpetua para Claudio Barrelier

Durante su testimonio, Heredia sostuvo que Claudio Barrelier le provocó un daño irreparable con el asesinato de Agostina.

"Me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más", expresó, reflejando el impacto irreversible que dejó el crimen en su vida y en la de su familia.

En ese contexto, manifestó estar "muy satisfecha" con la tarea desarrollada por el fiscal Raúl Garzón, quien había dictado la prisión preventiva de Barrelier como principal sospechoso del femicidio.

Sin embargo, consideró que esa medida no debería ser el punto final del proceso judicial y sostuvo que la condena que corresponde es aún más severa.

"Deberían darle (prisión) perpetua", afirmó respecto de Barrelier, quien permanece detenido como presunto autor del crimen.

Hasta el momento, el acusado no admitió su responsabilidad en el delito. El caso provocó una fuerte conmoción en la sociedad cordobesa debido a la saña con la que fue cometido el asesinato.

Un crimen que conmocionó a Córdoba

La investigación reconstruyó que Agostina Vega había desaparecido a mediados del mes de mayo, cuando se dirigía a la casa de Claudio Barrelier, ex pareja de su madre.

La búsqueda concluyó de la peor manera. Una semana más tarde, la adolescente fue hallada descuartizada en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa, según supo la agencia Noticias Argentinas.

La brutalidad del hecho generó un profundo impacto social y convirtió el caso en uno de los episodios más conmocionantes registrados en la provincia.

El dolor irreparable de la familia

En sus declaraciones, Melisa Heredia describió el sufrimiento que enfrenta desde el asesinato de su hija y la dimensión de la pérdida que atraviesa diariamente.

"Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo", sostuvo.

Sus palabras reflejan el estado emocional de una madre que volvió a hablar públicamente para reclamar justicia y mantener vigente el pedido de que todos los responsables sean juzgados.

La relación previa con el principal acusado

Otro de los aspectos que Heredia reveló durante su testimonio fue el vínculo que mantenía con Claudio Barrelier antes del crimen.

Según explicó, lo consideraba una persona de confianza y jamás imaginó que pudiera hacerle daño a su hija.

"Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", señaló en declaraciones al canal TN.

Ese vínculo previo constituye uno de los elementos que, desde la perspectiva de la madre de Agostina, profundiza el impacto personal que tuvo el caso y explica parte del sentimiento de traición que expresó públicamente.

Los otros detenidos y las sospechas sobre el entorno

Además de Claudio Barrelier, la causa también tiene a otras dos personas detenidas por presunto encubrimiento.

Los imputados son:

Soledad Andreani , actual pareja de Barrelier.

, actual pareja de Barrelier. Osvaldo Fassetta, inquilino del principal acusado.

Respecto de este último, Heredia manifestó sus sospechas sobre el comportamiento que observó mientras se desarrollaba la búsqueda de Agostina.

"Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad es que no sé", expresó.

Esa afirmación se suma a la convicción que la madre de la adolescente manifestó desde su reaparición pública, al sostener que el hecho no involucraría únicamente al principal acusado, sino que, a su entender, "todo su círculo está involucrado".

Mientras la investigación judicial continúa su curso, Claudio Barrelier permanece detenido con prisión preventiva como presunto autor del crimen, sin haber admitido responsabilidad en el hecho, en tanto Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta continúan detenidos e implicados por presunto encubrimiento. Paralelamente, la familia de Agostina Vega mantiene su reclamo para que la causa avance hasta determinar todas las responsabilidades y que, según expresó Melisa Heredia, quienes participaron en el caso reciban las máximas penas previstas por la Justicia.