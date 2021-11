Reapertura a turistas y protocolo más flexible para los comicios

Con el inicio de los refuerzos con terceras dosis para adultos mayores y el avance en las segundas aplicaciones para niños y adolescentes, el plan estratégico de vacunación contra el coronavirus permitió esta semana la adopción de nuevas flexibilizaciones anunciadas por el Gobierno nacional, como la reapertura del ingreso de extranjeros y turistas al país, y un protocolo menos estricto para las elecciones legislativas del próximo domingo 14.



El país alcanzará mañana las 87.967.170 dosis recibidas desde el inicio de la campaña de vacunación más grande de la historia del país, con la llegada de un cargamento con 195.000 vacunas de CanSino que llegarán a bordo del vuelo KL701 de la compañía KLM, según se informó desde el Ministerio de Salud.



Los datos actualizados hasta esta mañana del monitor público de vacunación muestran un total de 76.140.705 dosis distribuidas en todo el país y 61.869.933 aplicaciones, de las cuales 35.015.573 corresponden a personas que iniciaron su esquema, 26.636.903 a quienes recibieron el esquema completo y 217.457 con tercera dosis adicional.



Los últimos embarques de vacunas llegaron ayer con dos nuevos cargamentos con 1.391.220 vacunas: 495.000 monodosis de CanSino y 896.220 unidades de Pfizer, informaron las autoridades sanitarias.



El avance en la vacunación permitió esta semana dos logros concretos: por un lado, el Gobierno adelantó que habrá cambios en el protocolo sanitario para los comicios del 14 de este mes, a partir de la mejoría de la situación sanitaria del país, según lo informado el jueves por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.



"La situación sanitaria mejoró: en las provincias y en el país hay diferentes niveles de apertura y el protocolo no será el mismo que en las PASO", declaró Cerruti en la habitual conferencia de prensa que ofrece cada jueves en Casa Rosada.



De esta manera, el domingo 14 se adoptará un nuevo protocolo que busca asegurar la "fluidez y agilidad" de los comicios, con el objetivo de que "no se entorpezca el desarrollo del acto electoral ni se generen excesivas demoras para la ciudadanía", tal como ocurrió en algunas mesas en las PASO.



Por otro lado, desde esta semana, el Ministerio de Transporte comenzó a aplicar la nueva normativa para la llegada de turistas extranjeros, que establece que podrán ingresar al país si poseen el esquema completo de vacunación y la documentación que lo acredite, por lo que los pasajeros que arribaron al aeropuerto de Ezeiza pudieron realizar sus trámites migratorios y aduaneros a un ritmo similar al de la prepandemia de coronavirus.



En tanto, el Gobierno nacional habilitó este sábado la entrada al país en micros internacionales así como readecuó los procedimientos para el ingreso de cruceros antárticos y bioceánicos, en el marco de la reapertura de fronteras al turismo extranjero dispuesta días atrás debido a la baja de contagios de coronavirus.





Las nuevas medidas están contenidas en la Decisión Administrativa 1090 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma de jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y del Interior, Eduardo de Pedro.



La norma establece las condiciones de ingreso al país para el transporte terrestre de pasajeros como la adecuación de los requerimientos para la reapertura de cruceros hacia la Antártida y cruceros Bioceánicos en la Argentina.



Tras las flexibilizaciones en el transporte aéreo y la reapertura del ingreso de extranjeros y turistas al país, el aeropuerto internacional de Ezeiza, pasó de recibir 24 vuelos semanales a 217, que transportaron entre 5 y 8 mil pasajeros diarios, según datos suministrados por el Ministerio de Transporte.



Actualmente están volando 22 compañías aéreas con conexión directa a 16 países, mientras que, en la primera semana de julio, cuando regían las restricciones para el ingreso de turistas extranjeros y se debía contemplar una separación entre vuelos de 2 horas, las empresas que volaban al país era solamente 11 y conectando únicamente con 24 destinos.



Esta semana, las autoridades turísticas nacionales y de distintas ciudades resaltaron que la apertura de fronteras al turismo extranjero reavivó las expectativas en todas las provincias por la reactivación de la actividad, con aumento en la cantidad de vuelos y reservas hoteleras, para comenzar a recuperar el ritmo normal previo a la pandemia de coronavirus.



Así lo señalaron ante consultas de las corresponsalías provinciales de Télam, mientras el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, adelantó que con la autorización de 227 vuelos desde el exterior "en los próximos 15 a 20 días se recibirán diariamente entre 6 mil y 8 mil pasajeros en el modo aéreo".



Según un detalle que distribuyó la cartera a cargo de Guerrera, entre el 1 y el 7 de julio, había un solo vuelo de Lufthansa entre Frankfurt y Buenos Aires, mientras que entre el 1 y el 7 de noviembre, la compañía alemana cuenta con cinco frecuencias.



Boliviana de Aviación tenía solo una frecuencia semanal en julio, y ahora ha recuperado el vuelo diario entre Ezeiza y Santa Cruz de la Sierra; otro tanto ocurrió con el grupo formado por Air France y KLM, que tenían dos vuelos semanales de la compañía de los Países Bajos y uno de la francesa y hoy son cuatro y tres, respectivamente, llevando la oferta del grupo a un vuelo diario a Europa, ya sea a Ámsterdam o París.



La conexión con Brasil estaba cerrada, no había vuelos a ningún destino, y esta semana, entre el 1 y el 7, se registran 30 frecuencias, entre Aerolíneas Argentinas y Latam; y lo mismo sucedía con Chile, hacia donde no había vuelos y ahora se registran 41 frecuencias a Santiago de Chile, entre vuelos de Aerolíneas Argentinas, Latam, Sky Airline y JetSmart.



Bogotá contaba con solo una frecuencia de Aerolíneas Argentinas en julio, mientras que esta semana se contabilizan 16 frecuencias, entre vuelos de Aerolíneas Argentinas y Avianca; a su vez México sólo contaba con un vuelo semanal y esta semana Aeroméxico vuela cinco días a la semana al Distrito Federal.



Estados Unidos fue uno de los destinos de mayor incremento de frecuencias, paso de 11 en la primera semana de julio, operadas por Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Delta Airlines y United Airlines, a 49 a cargo de las mismas compañías, llegando a contar con tres frecuencias diarias a Miami.



Madrid registró un proceso similar, porque de tres frecuencias que tenía en julio, pasó esta semana a 17 frecuencias, a cargo de Aerolíneas Argentinas, Iberia, Air Europa y Level.



Copa Airlines pasó de tener una sola frecuencia semanal entre Argentina y Panamá, a contar esta semana con 10 frecuencias, recuperando incluso destinos en el interior del país como Córdoba y Mendoza.



Asunción del Paraguay también contaba con un solo servicio semanal y ahora, entre Aerolíneas Argentinas y Paranair, hay 10 frecuencias desde Ezeiza a la capital guaraní; al igual de Lima, Perú, que tenía del mismo modo una sola frecuencia y pasó a 11 a cargo de Aerolíneas Argentinas y Latam.



Durante la primera semana de julio, no había vuelos de Swiss entre Buenos Aires y Zurich, y esta semana se registraron dos; al igual que la conexión entre Estambul y Ezeiza estaba suspendida y esta semana Turkish Airlines cuenta con 4 frecuencias.



Finalmente, y a partir de la reapertura de las fronteras con Uruguay, ahora Aerolíneas Argentinas está teniendo esta semana cuatro vuelos hacia el país oriental.