Referentes de Juntos por el Cambio brindan apoyo a Macri, tras anunciar que no será candidato

Referentes de Juntos por el Cambio mostraron su apoyo a Mauricio Macri, luego de que el exmandatario confirmara a través de un video que no será candidato en las próximas elecciones presidenciales. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal destacaron su determinación.

El jefe de Gobierno porteño se hizo eco de la definición de Macri a través de un hilo de tuits en el que destaca “su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”. Al igual que el resto de los actores de la oposición, Larreta se mostró orgulloso de la decisión del expresidente.

“A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene”, escribió.

En esa misma línea, señaló que seguirán defendiendo “los valores” de Juntos por el Cambio como “la libertad, la democracia, el trabajo en equipo y la certeza de que los líderes mesiánicos no existen”. “Como dice Mauricio, este tiempo oscuro está terminando y lo vamos a dejar atrás para siempre. Los argentinos vamos a salir adelante, agregó.

Por su parte, la titular del PRO -y competidora del alcalde de la Ciudad en la candidatura a presidente- opinó: “La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aun pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”. La reacción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la definición de Mauricio Macri. (Foto: Twitter).

En diálogo con TN, Bullrich señaló que la baja de Macri entre los candidatos “abre un camino de posibilidades a los dirigentes” y remarcó la diferencia con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien “puso a Alberto Fernández para controlarlo y que el poder siga en sus manos”.

La exministra de Seguridad también dio su visión sobre cómo repercute la decisión del expresidente en términos electorales, en medio de una feroz interna con Rodríguez Larreta: “Siento que beneficia a todo el equipo, al PRO, a Juntos por el Cambio, a los que nos planteamos como los que queremos asumir esa responsabilidad. No es un beneficio personal, cada uno tendrá que demostrar las razones por las que tiene que ser electo en una competencia donde Macri ya no está”.

“Yo siento que nos tienen que dejar desplegar nuestras propuestas. Cuando uno despliega una propuesta distinta, no es que se está peleando, está desplegando su proyecto. Si cada vez que mostramos que tenemos una mirada distinta de cómo encarar un mismo problema, eso se ve como una pelea, se nos complica. Espero poder encontrar el tono y el lenguaje para que eso no sea así”, agregó.

Con respecto a lo que puede ocurrir luego de las PASO, explicó: “Todo el mundo tiene que saber que son una manera de dirimir quién va a liderar al equipo, pero quien lidere ese equipo, si a mí me toca, que tenga por certeza la población de que todos los que jugaron van a ser convocados. Eso es así, uno cuando juega a un juego establece reglas que tienen que ser claras. Esa es mi mirada”. La titular del PRO habló de "grandeza" y "generosidad" luego de la decisión de Mauricio Macri. (Foto: Twitter)

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y también posible candidata a presidenta, María Eugenia Vidal, también dio su visión sobre la determinación que tomó Macri. A través de Twitter, escribió: “No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero. Gracias Mauricio Macri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país”.

Mientras que Jorge Macri -el apadrinado del expresidente a una hipotética candidatura para jefe de gobierno porteño- opinó: “Qué orgulloso estoy de vos, Mauricio! Pudiendo ganar elegiste darnos un gran ejemplo de desprendimiento y amor por el país. Tu decisión es histórica, te confirma como uno de los líderes más importantes de estos 40 años de democracia”.