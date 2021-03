Referentes políticos, sociales e intelectuales se unieron para saludar a Francisco por su octavo aniversario

Hace ocho años, el 13 de marzo de 2013, el mundo se sorprendió con la noticia de la elección del primer Papa latinoamericano y jesuita. Jorge Bergoglio, hasta entonces arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió ese día en Francisco.

Desde Axel Kicillof, María Eugenia Vidal, Sergio Massa y Máximo Kirchner, hasta casi la totalidad del Gabinete de Ministros de Alberto Fernández, pasando por funcionarios de la administración de Mauricio Macri; Gobernadores como Jorge Capitanich y Raúl Jalil; Intendentes como Javier Nogera, Pedro Acosta y Lucas Ghi; dirigentes sindicales como Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli y Gerardo Martínez, referentes sociales como Juan Grabois y Emilio Pérsico; funcionarios judiciales; líderes religiosos; referentes educativos y culturales; y periodistas y empresarios como Daniel Hadad, Jorge Fontevechia y Eduardo Eurnekian.

"Nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de los excluidos, y tu firme defensa de la Tierra frente a la devastación que sufre", sostiene la misiva, que también hace referencia a un posible viaje de Francisco a Latinoamérica: "Aunque deseamos y ansiamos tu visita, aceptamos la espera y confiamos en vos".

La referencia a una posible visita de Franciso a Argentina está relacionada a que en los últimos días se especuló con la chance de que un viaje a Latinoamérica no esté en los planes del Sumo Pontífice. De todas maneras, esta semana afirmó que visitará la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil "cuando se de la oportunidad", al tiempo que pidió no hacerse "fantasías de patria fobia".

Así se expresó el Santo Padre al ser consultado sobre la posibilidad de regresar en algún momento a su país natal. En declaraciones a la prensa en el vuelo de regreso al Vaticano tras su visita a Irak, Francisco habló de uno de los destinos pendientes y afirmó: "Quiero decirlo, para que no se hagan fantasías de patria fobia, cuando se de la oportunidad, se deberá hacer (un viaje) a la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, ya que tienen una similitud cultural",

Francisco pidió descartar "fantasías de patria fobia" y bromeó al decir que ya era suficiente con los 76 años que vivió en su país natal antes de convertirse en Papa. El líder de la iglesia católica evaluó cómo fueron los meses de encierro por la pandemia de coronavirus y aseguró que los sintió como estar "en prisión".

A la vez, reveló que en noviembre de 2017 hubo un proyecto de viaje para visitar Chile, Argentina y Uruguay, pero que Chile estaba en medio de una campaña electoral y entonces se decidió ir en enero. "Pero enero en Argentina y en Uruguay no se puede ir. No hay nadie, es como el julio o agosto de Roma y salió la sugerencia de ir a Perú", expresó Francisco.

Respecto a sus viajes y el impacto del paso de tiempo en el octavo año de su pontificado, próximo a cumplirse, Francisco cruzó los dedos y señaló: "Los 84 no vienen solos".

La carta completa:

Querido Papa Francisco:

En este octavo aniversario de tu pontificado,

Nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de los excluidos, y tu firme defensa de la Tierra frente a la devastación que sufre.

Queremos que sepas que los argentinos y las argentinas te valoramos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz y la justicia en todo el mundo. Valoramos tu voz potente y profética que denuncia la cultura del descarte y los graves problemas de nuestras actuales formas de vida. Nos unimos a tu clamor por tierra, techo, trabajo y desarrollo humano integral.

Aunque deseamos y ansiamos tu visita, aceptamos la espera y confiamos en vos.

Gracias por lo que has hecho y hacés.

Los que tenemos fe, rezamos por vos y los que no, te acompañamos con cariño y confianza.

Todos los firmantes: Axel Kicillof (Gobernador Provincia de Buenos Aires), María Eugenia Vidal (Ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires); Sergio Massa (Presidente de la Cámara de Diputados); Máximo Kirchner (Diputado Nacional ? presidente del bloque FdT); Cristian Ritondo (Diputado Nacional ? jefe de bloque PRO); Santiago Cafiero y familia (Jefe de Gabinete); Carolina Stanley (Ex Ministra de Desarrollo Social de la Nación); Daniel Arroyo (Ministro de Desarrollo Social de la Nación); Claudio Moroni (Ministro de Trabajo de la Nación); Juan Cabandié (Ministro de Ambiente); Eduardo de Pedro (Ministro del Interior); Esteban Bullrich (Senador Nacional y Ex Ministro de Educación); Raúl Jalil (gobernador de Catamarca); Hugo Mario Passalacqua (ex gobernador de Misiones); Jorge Capitanich (Gobernador de Chaco); Karina Paniagua (intendenta de Humahuaca Jujuy); Verónica Magario (Vice gobernadora de Buenos Aires); Nicolás Trotta (ministro de Educación de la Nación); Itai Hagman (Diputado Nacional); Federico Fagioli (Diputado Nacional); Matías Lammens (Ministro de Turismo - Ex presidente de San Lorenzo); Juan Maquieyra (Jefe de Gabinete de Asesores Ciudad de Buenos Aires); Andrés Larroque (Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires); Maria Migliore (Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires); Jose Luis Gioja (Presidente del PJ); Javier Noguera (Presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de Tafí Viejo); Diego Bossio (Dirigente Peronista); Claudio Lozano (Director del Banco Nación); Leticia Quagliaro (Presidenta de Unidad Popular); Carlos Custer (Diputado Nacional MC ? ex embajador ante la Santa Sede); Patricia Cubría (Diputada de La Provincia de Buenos Aires); Ayelén Espósito; Mariel Fernández (Intendenta de Moreno); Fernando Chino Navarro ( Secretario de Relaciones Parlamentarias); Facundo Manes (Neurocientífico); Gustavo Beliz (Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Argentina); Fernanda Miño (Villera. Catequista. Secretaria de Integración Urbana de la Nación); Marisa Fassi (Intendenta de Cañuelas); Victoria Freire (Feminista y dirigente política); Daniela Castro (Directora de Diversidad ? Ministerio de Mujeres, Géneros y Políticas de Diversidad; Sexual Provincia de Buenos Aires); Martín Piaggio (Intendente de Entre Ríos); Adrián Radic (Secretario de gestión administrativa, ministerio de Desarrollo Social); Érica Roffler (Secretaria de Políticas Sociales, ministerio de Desarrollo Social); Fernando Espinoza (Intendente de La Matanza); Walter Vuoto (Intendente de Ushuaia); Blas Gallardo (Intendente la Quiaca); José Sananez (Intendente de Santa Lucía, Corrientes); Martín Piaggio (Intendente de Gualeguaychú); Carlos Bevilacqua (Intendente Villarino); Gustavo Genusso (Intendente de Bariloche); Pedro Acosta (Intendente de tapia, Tucumán); Lucas Ghi (Intendente de Morón); Víctor Rea (Intendente de Puerto Villas Chaco); Carina López Monja (Frente Patria Grande); Natalia Zaracho (dirigente cartonera ? Frente Patria Grande); Gabriela Carpineti (Directora Nacional de Acceso a la Justicia); Eva Verde (Frente Patria Grande); Sabrina Rearte (Concejala Frente de Todos Avellaneda); Maia Lata (Concejala Frente de Todos Avellaneda); Claudia Bernazza (Diputada Nacional FdT); Marisa Fassi (intendenta De Cañuelas); Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes); Alberto Descalzo (Intendente de Ituzaingó); Magdalena Sierra (jefa de gabinete de Avellaneda); Walter Correa (Diputado Nacional Frente de todxs); Ayelén Rasquetti (Secretaria de Desarrollo Social de Cañuelas); Malena Magnasco (subsecretaria de políticas de género de Quilmes); Jimena Bondaruk (Gerenta de Género y Diversidad en Trenes Argentinos); Carla Pitiot (Dirigente sindical Apoc, Directora BiCE, Frente Renovador); Sandra Mayol (Directora de Trenes Argentinos); Valeria Ayala (auditoria gral de la Nación, referente de La Matanza); Andrea Basile (concejala de Fte. De Todxs Avellaneda); Carolina Brandariz (Directora nac de desarrollo social); Alcira Argumedo; Martín Pérez (Intendente Río Grande Tierra del Fuego); Roberto Carlés (Embajador argentino ante la República Italiana); Mayra Arenas (Dirigente Peronista); Julián Domínguez (Dirigente Peronista); Eugenio Begue (Dirigente Peronista); Felipe Llorente (Dirigente Peronista); Esteban "Gringo" Castro (Secretario General UTEP); Ricardo Pignanelli (SMATA); Gerardo Martínez (UOCRA); Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán); Sergio Sassia (Unión Ferroviaria); Gildo Onorato (Dirigente Movimiento Evita); Emilio Pérsico (Movimiento Evita - Secretario de Economía Social de la Nación); Sergio Sánchez (Presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores); Jackie Flores (MTE ? UTEP); Víctor Santamaria (SUTHER); Pablo Moyano (Sindicato de Camioneros); Hugo Moyano (Sindicato de Camioneros); Juan Grabois (MTE ? UTEP); Daniel Menéndez (Somos Barrios de Pie); Juan Carlos Alderete (CCC); Roberto Coria (Sindicato de Guincheros); Carlos Frigero (Sindicato de Cerveceros); Juan Pablo Brey (Sindicato de Aeronavegantes); Andres Rodríguez (UPCN); Jose Antonio Voytenco (UATRE); Guillermo Mosser (Sindicato de Luz y Fuerza); Jorge Sola (Sindicato de Seguros); Luis Pandolfi (Sindicato de Lavaderos y Tintorerias Industriales); Guillermo Mangone (Sindicato del GAS); Juan Carlos Smith (Sindicato de Dragado y Balizamiento); Agustin Amicone (Sindicato del Calzado); Omar Plaini (Sindicato de Canillitas); Marta Maffei (ex Secretaria General de CTERA); Cachorro Godoy (Secretario General de Asociación Trabajadores del Estado ATE); Ricardo Peidro (Secretario Genereal CTA A); Bruno Rodríguez (Dirigente de Jóvenes por el Clima); Milagro Amalia Ángela Sala (Dirigente de la Organización Tupac Amaru); Mercedes Pombo (Dirigente Jóvenes x el Clima); Enrique Viale (referente ambiental); Adolfo Pérez Esquivel; José Ruiz Díaz (Rama Liberadxs y Familiares MTE); Sebastián Sánchez (Vientos de Libertad ? MTE); Batará Reyes (Rama Construcción ? MTE); Paola Caviedes (Rama sociocomunitaria ? MTE); Epifania Espinola (Rama textil ? MTE); Luzmery Villanueva Dioses (Rama Ambulantes ? MTE); Elsa Yanaje (MTE Rural ? Directora en Comercialización en la Secretaría de Agricultura Familiar); Hugo Yasky (Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina); Daniel Catalano (Secretario General de ATE Capital); Roberto Baradel (Secretario General de SUTEBA); Sergio Torres (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires); Dr. Guillermo Treacy (Juez Cámara Federal); Dra. Claudia Caputi (Jueza Cámara Federal); Dra. Mariana Pucciarello (Defensora de Cámara); Dr. Federico Delgado (Fiscal Federal); Dra. Elena Libertori (Jueza); Dra. Patricia López Vergara (Jueza ); Dr. Gustavo Daniel Moreno (Asesor Tutelar de Cámara); Dra. Graciela Christe (Defensora General Adjunta de la CABA); Dr. Roberto Pompa (Juez de Cámara de la Justicia Nacional del Trabajo); Dr. Carlos Balbín (Juez de Cámara Contencioso CABA); Dra. María Angélica Gastaldi (Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe); Dra. Mariela Sarrías (Secretaria Letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Prov. de Santa Fe); Dra. Fabiana H. Schafrik (Jueza de Cámara CABA); Dra. Florencia Burdeos (Secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata); Dr. Juan Manuel Irrazabal (Pte. del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en la Argentina); Dr. Carlos Jorge Giménez (Juez de Tribunal Pdas.Mnes); Dr. Osvaldo Rubén Lunge (Juez Correccional. Pto Rico. Mnes); Dr. Martin Luis Britez (Juez de Instrucción. Iguazú. Mnes); Dr Daniel Morcillo (Sec. Relator del Tribunal ? Mnes); Dr. César Gímenez (Juez Penal ? Mnes); Dra. Alejandra Villasur (Secretaria Def. General ? CABA; Dr. Roberto Andrés Gallardo (Juez); Omar Abboud (Referente de la Comunidad Musulmana); Claudio Espelman (Referente de la Comunidad Judía); Gustavo Carrara (Obispo); Oscar Ojea (Obispo - Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina); Aníbal Bakir (Pte del Centro Islámico de la Rep Arg); José Maria del Corral (Scholas); Enrique Palmeyro (Scholas); Claudia A. Carbajal (Vicepresidenta de Acción Católica); Rafael Corso (Presidanta de Acción Católica); Jorge Knoblovits (Presidente DAIA); Emilio Inzaurraga (Comisión Justicia y Paz); Leonardo Chulmir (Amia); Guillermo Fernández (Asociación Cristiana Evangélica Argentina); Guillermo Fernández (Presidente del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal); Ivan Carrillo (pastor evangélico, Iapi, Quilmes); Ernesto Villanueva (Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche); Rodolfo de Vicenzi (Rector de la Universidad Abierta Interamericana); Aníbal Jozami (Rector UNTREF); Cecilia Cross (UMET); Aldo Dudevich (Escritor); Hugo Juri (Rector de la Universidad Nacional de Córdoba); Fernanda Manzanelli (Subcomisión de Educación Club All Boys); Mariela Rossi (Directora de Estudios Profesorado libres villa 21-24); Delicia Ocampo Benítez (Fundación isla maciel); Lorena Duva (presidenta Cooperativa LA NACIONAL GESTARA); Rodolfo D'Onofrio (presidente del Club Atlético River Plate); Eduardo Feinnman (Periodista); Gustavo Sylvestre (Periodista); Daniel Hadad (Empresario y periodista); Jorge Fontevecchia (Empresario y periodista); María Laura Santillán (Periodista); Eduardo Eurnekian (Empresario); Gustavo Tubio (periodista de TN y El trece); José Urtubey (dirigente industrial); Miguel Acevedo (Presidente de la UIA); Agustin D`atellis (Economista).