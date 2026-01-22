Reforma laboral: el Gobierno asegura tener el respaldo de cinco gobernadores

El Gobierno nacional estima haber conseguido el apoyo de al menos cinco gobernadores para avanzar con la aprobación de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Las gestiones están encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien continúa recorriendo distintas provincias para consolidar consensos en torno al proyecto.

Según pudo saber TN, al menos cinco de los seis mandatarios que ya mantuvieron reuniones con Santilli durante enero estarían dispuestos a votar a favor de la iniciativa oficialista, pese a las dudas que persisten sobre el capítulo tributario del proyecto.

Este miércoles, Santilli visitó Neuquén, donde se reunió con el gobernador Rolando Figueroa. Tras el encuentro, el mandatario provincial aseguró que acompañarán "cada iniciativa que impulse el desarrollo" y que plantearán observaciones "siempre cuidando la neuquinidad y pensando en el futuro". Con esta visita, ya son seis los gobernadores con los que el ministro mantuvo reuniones durante enero.

Este jueves será el turno de Entre Ríos, donde el titular de la cartera del Interior se encontrará con el gobernador Rogelio Frigerio, otro de los mandatarios provinciales considerados aliados del Gobierno. En Casa Rosada confían en contar con su respaldo durante el debate parlamentario.

"Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y fomentar las inversiones para las provincias y la Argentina", suele sintetizar Santilli tras cada reunión.

Durante la última semana, el ministro ya alcanzó consensos con Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz (Salta), y espera hacer lo propio con Frigerio. Previamente, logró el apoyo de los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Además, buscará sumar el acompañamiento de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El principal foco de tensión está en el capítulo tributario de la reforma. Los artículos 190 y 191 proponen una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Sociedades y del Impuesto a las Ganancias, ambos de carácter coparticipable. Desde la Casa Rosada sostienen como postura inicial la compensación a las provincias ante una eventual pérdida de ingresos.

En ese marco, las conversaciones continúan y tanto Santilli como Patricia Bullrich confían en mantener el respaldo de los gobernadores peronistas Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Ambos mandatarios acompañaron la Ley de Presupuesto 2026, lo que derivó en una división del voto peronista en el Senado.

La modernización laboral será el eje central de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para febrero. Por ese motivo, desde Casa Rosada y La Libertad Avanza intensifican por estos días las gestiones políticas para asegurar los votos necesarios.

En el Senado, en tanto, la comisión técnica encabezada por la asesora Josefina Tajes, junto al secretario parlamentario del oficialismo, Cristian Larsen, mantiene reuniones individuales con distintos actores sociales y legislativos, en busca de consensos para el tratamiento del proyecto.