Reforma laboral: el Gobierno asegura tener los votos en el Senado tras acordar 28 cambios

En un clima de alta tensión política y social, el Gobierno nacional buscará este miércoles a las 11 avanzar con la media sanción de la reforma laboral en el Senado, en el marco del inicio de las sesiones extraordinarias.

El oficialismo asegura contar con los votos necesarios para alcanzar la mayoría simple —al menos 37 voluntades— luego de acordar 28 modificaciones al proyecto original con bloques aliados. Así lo informó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Uno de los cambios centrales fue la eliminación del capítulo referido al Impuesto a las Ganancias, que constituía el principal reclamo de los gobernadores. Sin ese apartado, el oficialismo estima que las objeciones quedarán concentradas en el kirchnerismo y la izquierda, lo que allanaría el camino para la aprobación en general.

Los puntos acordados

Entre los ejes principales de la reforma figura la redefinición del cálculo indemnizatorio. El texto establece que, en caso de despido sin causa, la base para la indemnización será exclusivamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. Además, fija que la indemnización será la única reparación económica.

La iniciativa también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combinará el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con el objetivo de otorgar previsibilidad y evitar distorsiones en los montos judicializados.

Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones. El fondo será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como patrimonio separado e inembargable.

El proyecto contempla además un sistema de registración laboral simplificada y digital, estableciendo que la inscripción ante ARCA será suficiente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. También habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.

En cuanto a los beneficios sociales no remunerativos, se especifica qué conceptos quedan excluidos del salario, entre ellos comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación.

En materia de organización del trabajo, se habilita el banco de horas de manera voluntaria, previo acuerdo entre empleador y trabajador. Asimismo, se introducen cambios en el régimen de vacaciones, que podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento y respetando un mínimo de siete días corridos.

El texto incorpora también un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a la capacitación y reconversión, especialmente para jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma un Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, destinado a fomentar inversiones productivas y tecnológicas con impacto en la generación de empleo.

Finalmente, prevé una reducción de cargas sociales para facilitar nuevas contrataciones, establece la prelación de los convenios de empresa sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar hacia una futura reforma fiscal integral mediante acuerdos entre Nación y provincias.

Paro y movilización en rechazo

Mientras el Senado debate la iniciativa, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha frente al Congreso, acompañada por otros gremios y fuerzas políticas. La protesta se desarrollará en el marco de un paro general que afectará a la mayoría de las actividades.

Se prevé un importante despliegue de fuerzas federales y un riguroso vallado en zonas estratégicas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso.

Desde la CGT cuestionaron el contenido del proyecto y sostuvieron que presenta una "redacción maliciosa" que favorece a grandes empresas en detrimento de las pymes. Entre los puntos más cuestionados mencionaron la limitación de la autonomía sindical, la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones tradicionales y la implementación del banco de horas.

La central obrera advirtió que, de no ser escuchados sus reclamos, avanzará con la convocatoria a un paro nacional.