Reforma laboral: el Gobierno estima que ya consiguió el apoyo de Jalil y otros gobernadores

El Gobierno nacional avanza en su estrategia política para lograr la aprobación de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero, y asegura haber obtenido ya el respaldo de un grupo significativo de gobernadores. Según estimaciones oficiales, al menos cinco mandatarios provinciales estarían dispuestos a acompañar el proyecto, pese a las dudas que persisten sobre el impacto fiscal del capítulo tributario incluido en la iniciativa.

El encargado de encabezar las negociaciones es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien durante enero desplegó una intensa agenda federal con el objetivo de consolidar apoyos en las provincias. En ese marco, este miércoles visitó Neuquén, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa, uno de los mandatarios considerados aliados del oficialismo.

Tras la reunión, Figueroa afirmó que su gestión "acompañará cada iniciativa que impulse el desarrollo", aunque aclaró que planteará observaciones cuando lo considere necesario, "siempre cuidando la neuquinidad y pensando en el futuro". Con este encuentro, ya son seis los gobernadores con los que Santilli mantuvo reuniones formales en lo que va del mes, como parte de la ofensiva política del Ejecutivo.

La agenda continuará este jueves en Entre Ríos, donde el ministro del Interior se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio. En la Casa Rosada confían en sumar también su respaldo durante el debate parlamentario, ya que el entrerriano es considerado otro de los mandatarios con buena sintonía con el Gobierno nacional.

Desde el oficialismo sostienen que existe un consenso creciente en torno a los objetivos generales de la reforma. "Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y fomentar las inversiones en las provincias y en la Argentina", repite Santilli tras cada uno de los encuentros, en un intento por instalar el eje discursivo del proyecto.

En los últimos días, el ministro logró avanzar en acuerdos con Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Con anterioridad, había obtenido señales favorables de Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Además, en la lista de respaldos que el Gobierno busca consolidar aparece el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuyo acompañamiento también es considerado estratégico.

Sin embargo, el principal punto de conflicto sigue concentrado en el capítulo tributario del proyecto. En particular, los artículos 190 y 191, que contemplan una reducción de las alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias, ambos de carácter coparticipable. Las provincias advierten que estas modificaciones podrían afectar sus ingresos y reclaman mecanismos de compensación.

Desde la Casa Rosada aseguran que existe disposición para compensar a las provincias por eventuales pérdidas en la coparticipación, aunque las conversaciones continúan abiertas y sin definiciones finales. En ese contexto, Santilli y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confían en mantener el respaldo de dos gobernadores peronistas clave: Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

Ambos mandatarios ya acompañaron la Ley de Presupuesto 2026, una votación que resultó determinante para el oficialismo y que profundizó la división del bloque peronista en el Senado. Ese antecedente es leído por el Gobierno como una señal favorable de cara al debate de la reforma laboral.

Mientras tanto, el proyecto de modernización laboral se consolida como el eje central de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero. Por ese motivo, tanto desde la Casa Rosada como desde La Libertad Avanza intensifican por estos días las gestiones políticas y técnicas para garantizar los votos necesarios en ambas cámaras.

En el Senado, la comisión técnica liderada por la asesora Josefina Tajes, junto al secretario parlamentario del oficialismo, Cristian Larsen, mantiene reuniones individuales con distintos actores sociales y parlamentarios. El objetivo es pulir el texto final y despejar resistencias antes de que el proyecto llegue al recinto.

