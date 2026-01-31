Reforma laboral y provincias: los gobernadores buscan alternativas para sostener la recaudación

En el marco de las conversaciones por el proyecto de modernización laboral, los jefes provinciales han convocado a una reunión técnica y política para la próxima semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El propósito del encuentro es evaluar el impacto fiscal del artículo 190 del proyecto, el cual contempla una reducción en las alícuotas del impuesto a las sociedades, y proponer alternativas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas locales.

El impacto en la masa coparticipable

La propuesta de reforma prevé una disminución en la presión impositiva para las empresas en dos tramos clave:

Tramo 2: Del 30% al 27% .

Del . Tramo 3: Del 35% al 31,5%.

Según datos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), estas modificaciones implicarían una reducción en la masa de coparticipación de aproximadamente $3,18 billones, lo que representa cerca de 4 puntos de la recaudación total destinada a las provincias. Ante este panorama, los gobernadores buscan consensuar un instrumento de compensación que sea incorporado en el texto de la ley y que aplique de manera uniforme a todas las jurisdicciones.

Propuestas para el equilibrio fiscal

Dentro del abanico de opciones que los mandatarios llevarán a la mesa de negociación con el Ejecutivo Nacional, se destacan tres ejes principales destinados a atenuar el impacto presupuestario:

Coparticipación de Combustibles: Se analiza reflotar el esquema del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), estableciendo un reparto del 57,02% para las provincias, un 28,69% para la seguridad social y un 14,29% para el Tesoro Nacional. Gradualismo en la aplicación: Proponer una baja escalonada de las alícuotas o postergar la entrada en vigencia del artículo 190 hasta el año 2027. Institucionalización de fondos: Priorizar mecanismos automáticos de transferencia por sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), buscando mayor previsibilidad en el flujo de recursos.

Diálogo con la administración central

El ministro del Interior, Diego Santilli, ya inició una ronda de consultas recibiendo a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Durante el encuentro, se planteó la necesidad de armonizar la "agenda nacional" de baja de impuestos impulsada por el presidente Javier Milei con las realidades fiscales de cada distrito, marcadas por una caída en la recaudación del IVA debido a la contracción del consumo.

Santilli calificó la reunión como positiva y aseguró que el Gobierno, junto al ministro de Economía Luis Caputo, trabaja en el análisis de las cuentas fiscales provinciales. El desafío de las próximas semanas será articular una solución técnica que permita avanzar con la reforma laboral sin comprometer el equilibrio financiero de las provincias.