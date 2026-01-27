Reforma laboral: UxP presentó en Diputados un proyecto alternativo

Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza avanza en el Senado con su proyecto de reforma laboral, Unión por la Patria (UxP) presentó en la Cámara de Diputados una propuesta alternativa que apunta a redefinir el marco de relaciones laborales, con medidas que podrían tener incidencia directa en el empleo formal, las Pymes y los trabajadores de provincias como Catamarca.

El proyecto fue elaborado por la exministra de Trabajo y actual diputada nacional Kelly Olmos, y contempla la reducción progresiva de la jornada laboral, una regulación específica para los trabajadores de plataformas digitales y un esquema de simplificación de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa ya se encuentra en poder del bloque de senadores que conduce José Mayans y cuenta con el respaldo de diversos sectores gremiales.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de los diputados Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero, Guillermo Michel, Emir Félix y Juan Pablo Luque, y plantea un mecanismo para agilizar la negociación colectiva. En ese sentido, establece que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial, sin necesidad de un nuevo trámite de homologación, con el objetivo de facilitar actualizaciones salariales y productivas.

Licencias parentales y corresponsabilidad en la crianza

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un régimen de corresponsabilidad parental y protección de la crianza. La iniciativa eleva a 90 días la licencia para la persona gestante y prohíbe el trabajo durante los 30 días previos al parto y los 90 posteriores. Se contempla además la posibilidad de reducir la licencia previa al parto a un mínimo de 15 días, acumulando el resto al período posterior.

En paralelo, se amplía la licencia para el progenitor no gestante a 30 días por nacimiento o adopción. Finalizada la licencia postparto obligatoria, y durante el primer año de vida del niño o niña, el progenitor gestante podrá optar por modalidades de trabajo híbrido o remoto, o por una jornada laboral reducida.

Juicios laborales e indemnizaciones

En materia de indemnizaciones, el proyecto establece que los pagos derivados de sentencias condenatorias o acuerdos homologados deberán realizarse en un solo acto mediante depósito bancario a la orden del tribunal interviniente y a favor del trabajador, prohibiendo expresamente el pago en cuotas.

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, se prevé una línea de financiamiento de otorgamiento inmediato por parte del Banco Nación, destinada a Pymes y micro Pymes, con plazos de 12 y 18 cuotas mensuales respectivamente. El capital adeudado se ajustará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Al fundamentar este punto, Olmos cuestionó los proyectos oficiales que habilitan el pago en cuotas. "Trasladan el costo financiero y el riesgo de insolvencia al trabajador despedido, vulnerando el principio de integridad del pago y desnaturalizando la función reparadora de la indemnización laboral", sostuvo.

Reducción progresiva de la jornada laboral

El proyecto fija como límite máximo una jornada de ocho horas diarias o 40 horas semanales, con un esquema de reducción progresiva a lo largo de seis años. Al inicio de la vigencia de la ley se mantendría el tope actual de 48 horas semanales; al segundo año se reduciría a 45; al cuarto año a 42; y al sexto año se alcanzaría el límite definitivo de 40 horas.

La iniciativa aclara que la reducción de la jornada no implicará una disminución salarial. Por el contrario, se garantiza la integridad del salario, ajustando el valor de la hora trabajada para mantener el mismo ingreso neto y bruto.

Trabajo en plataformas digitales

En relación con la economía de plataformas, el proyecto propone un sistema dual que define la relación laboral según parámetros objetivos. Cuando la plataforma controla precios y sanciones y el trabajador cumple una carga horaria habitual de al menos 20 horas semanales, se considera empleo dependiente. En cambio, cuando existe libertad real y trabajo esporádico, se encuadra como actividad autónoma.

También se incorpora el concepto de "alta automática" en la seguridad social mediante el cruce de datos, se legaliza el uso simultáneo de varias aplicaciones y se reconoce el pluriempleo, buscando adaptar la normativa a las condiciones reales del sector.

Formalización del empleo

Finalmente, el proyecto aborda la informalidad laboral mediante una reducción progresiva de las contribuciones patronales, orientada a fomentar el empleo formal en micro y pequeñas empresas, sin generar barreras que desalienten el crecimiento productivo, una problemática especialmente sensible en economías regionales como la catamarqueña.

La diputada Olmos afirmó que la iniciativa cuenta con el aval del legislador Hugo Yasky, titular de la CTA, y remarcó que se trata de "un proyecto alternativo al del Poder Ejecutivo, que mira al siglo XXI y no al XIX", al tiempo que cuestionó al Gobierno por promover, según sus palabras, la precarización laboral y el desfinanciamiento del sistema de seguridad social.