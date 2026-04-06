Reforma de la Ley de Glaciares: buscan convertirla en ley antes del viernes

El Gobierno Nacional definió como objetivo político inmediato avanzar este martes con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, en una ofensiva parlamentaria que buscará convertir la iniciativa en ley antes del viernes.

La hoja de ruta legislativa estará sostenida por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, que trabajará junto a sus aliados y fuerzas dialoguistas para reunir los consensos necesarios. Según la información base, dentro del oficialismo existe la convicción de que cuentan con los votos suficientes para aprobar la modificación.

El punto central de la reforma está vinculado al impulso de inversiones mineras, con especial interés en las zonas de cobre y litio, recursos estratégicos que aparecen en el centro de la discusión parlamentaria.

La intención del oficialismo es que el proceso tenga una dinámica rápida y ordenada: obtener dictamen en comisión este martes, dejar preparado el escenario legislativo y llegar a la sesión programada para el miércoles 8 con el terreno allanado para la sanción definitiva.

La reunión de comisiones y el armado del dictamen

La actividad comenzará este martes a las 14 horas en la Cámara baja, donde fue convocada una reunión conjunta de dos comisiones clave:

Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano , encabezada por José Peluc

, encabezada por Asuntos Constitucionales, comandada por Nicolás Mayoraz

El objetivo inmediato de ese encuentro será dictaminar el proyecto de reforma y preparar el marco político y técnico necesario para que la iniciativa llegue en condiciones de ser tratada en el recinto.

La reunión tendrá además una instancia informativa previa, con la exposición de invitados especiales, entre los que se encuentran gobernadores de varias provincias interesadas en el tema. La presencia de mandatarios provinciales aparece directamente ligada al interés de distintas jurisdicciones por el impacto que la modificación podría tener sobre proyectos vinculados a la actividad minera.

Una vez concluidas esas exposiciones, el paso siguiente será la firma de los dictámenes, momento determinante para habilitar el debate en la sesión del miércoles.

El antecedente de las audiencias públicas

La reunión de este martes se desarrollará luego del proceso de Audiencias Públicas realizadas durante el mes pasado, instancia que funcionó como antesala formal del debate legislativo.

En ese marco, se registró una participación masiva:

Alrededor de 200 oradores en forma presencial

Otros 200 expositores en modalidad virtual

100.000 inscriptos en total

Ese volumen de participación dejó en evidencia la magnitud del interés que despierta la reforma, particularmente por las implicancias ambientales, productivas y económicas del proyecto.

Sin embargo, el desarrollo de esas audiencias también estuvo atravesado por cuestionamientos. La situación fue repudiada por organizaciones ambientalistas y bloques opositores, que expresaron su rechazo al mecanismo implementado y al alcance de la participación efectiva dentro del proceso.

Hacia la sesión del miércoles

Con ese antecedente inmediato, el oficialismo buscará ahora transformar la mayoría que cree consolidada en las comisiones en una sanción legislativa antes del viernes 10.

La clave estará en la articulación entre el bloque libertario y los sectores dialoguistas, que aparecen como el sostén parlamentario de una reforma que el Gobierno considera estratégica por su potencial para promover inversiones mineras en cobre y litio.

Así, entre la convocatoria de este martes, la sesión del miércoles 8 y la meta de sanción antes del viernes, la reforma de la Ley de Glaciares ingresará en una semana decisiva, con el Congreso como escenario central de una discusión de alto impacto político, ambiental y económico.