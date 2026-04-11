Refuerzan controles policiales por el Septenario de la Virgen del Valle en Catamarca

La Policía de la Provincia de Catamarca implementó un operativo de control y prevención en el marco del Septenario de la Virgen del Valle, una de las celebraciones religiosas más convocantes del calendario local.

El dispositivo contempla refuerzos de seguridad y controles en distintos puntos de la provincia ante la llegada de peregrinos y el incremento del tránsito vehicular.

En este contexto, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución debido a la presencia de jinetes en rutas y caminos, una situación habitual durante las festividades religiosas.