Nahuel Gallo volvió a una maratón para pedir por los presos extranjeros en Venezuela

El gendarme catamarqueño Nahuel Gallo volvió este domingo a una de sus actividades más habituales y personales: el running. Sin embargo, su participación en la carrera Supernova de 10 kilómetros en Vicente López tuvo un significado que excedió lo deportivo. A poco más de un mes de su liberación y regreso al país, el uniformado decidió convertir la competencia en un pedido público por los presos políticos extranjeros que siguen en Venezuela.

Antes de la largada, Gallo explicó que corre desde 2015 y que el vínculo con esta disciplina nunca se interrumpió en términos personales, aunque sí debió afrontar una pausa obligada. "Vuelvo a correr después de un largo tiempo. Mi última carrera fue en Mendoza en 2024, pero hoy corro por los presos políticos en Venezuela, mi petición es la misma de siempre", sostuvo en diálogo con TN.

La escena condensó un fuerte simbolismo: la recuperación de una rutina ligada a la libertad personal, atravesada al mismo tiempo por el recuerdo del encierro y por la preocupación por quienes continúan detenidos.

La libertad recuperada y una herida que sigue abierta

Gallo volvió a poner en palabras la marca que dejaron los 448 días de detención en Venezuela, donde permaneció preso por orden del chavismo hasta recuperar la libertad el 1° de marzo.

Aunque ya se encuentra nuevamente en la Argentina, el gendarme dejó en claro que la sensación de alivio no es completa. "Todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no voy a estar tranquilo".

La frase resume el eje de su actual exposición pública: transformar su caso en un canal de visibilización para los extranjeros que aún siguen presos. Al recordar el cautiverio, también describió la dimensión emocional de aquella experiencia. "Perder injustamente la libertad por algo que no hiciste es feo, no tiene nombre ni explicación", dijo.

Frente a esa memoria dolorosa, la vuelta al país aparece como el contrapeso más fuerte. "Volver a recuperar la libertad no tiene precio, saber que estoy en mi país, en mi tierra, con mis seres queridos, es lo mejor que me pasó", agregó.

El reclamo por los 23 presos extranjeros

Lejos de centrar el foco exclusivamente en su historia, Gallo insistió en que su prioridad actual sigue siendo el reclamo por quienes permanecen detenidos. Según expresó, hoy hay 23 presos extranjeros y su intención es que el tema no desaparezca de la agenda pública.

Entre los puntos centrales de su pedido, remarcó la continuidad de la lucha por la liberación, además de la necesidad de mantener visibilidad internacional y la persistencia de las mismas condiciones de detención, como también que no caída la atención pública sobre Venezuela

"Mi intención es que se siga luchando porque la situación sigue siendo la misma así que la lucha sigue". Sobre el contexto internacional, lamentó que el foco mediático y político se haya desplazado hacia otros conflictos. "Venezuela se ha apagado porque hay conflictos en otros países y quedó a la izquierda. Lamentablemente esa esperanza de salida quedó muy nula", sentenció.

La reunión con Milei y el respaldo institucional

La reaparición pública de Gallo en la carrera se produjo pocos días después de su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el primer cara a cara entre ambos desde su liberación.

De esa reunión también participaron Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, Pablo Quirno, canciller y Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado. Se trató del mismo grupo gubernamental que había recibido al gendarme en el Aeropuerto de Ezeiza tras su regreso al país.

Correr para no soltar el reclamo

La participación de Nahuel Gallo en Vicente López funcionó así como mucho más que una competencia deportiva. El regreso a los 10 kilómetros no fue presentado como una meta personal aislada, sino como una forma de volver a ocupar el espacio público con un mensaje concreto.

La carrera le permitió retomar una práctica que lo acompaña desde hace más de una década, pero sobre todo le dio una nueva escena para sostener un reclamo que, según dejó en claro, no piensa abandonar: la liberación de los presos políticos extranjeros que siguen en Venezuela.