Intendentes de todo el país marcharán al Ministerio de Economía para exigir baja de combustibles y obras viales

Intendentes de distintas provincias del país se movilizarán esta semana hacia la sede del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar la reducción del precio de los combustibles y la ejecución de obras financiadas con el impuesto al combustible, una situación que también repercute en los municipios de Catamarca.

La convocatoria está encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza. Los jefes comunales se concentrarán el próximo martes a las 11 frente al edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, frente a la Casa Rosada, donde entregarán un documento con dos pedidos centrales: retrotraer el precio de las naftas al 1 de marzo y destinar los fondos del impuesto a los combustibles a las obras viales correspondientes.

Katopodis señaló que el Gobierno nacional cuenta con recursos suficientes para ambas medidas, al afirmar que "cada vez que cargás nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional", y sostuvo que el Ejecutivo "se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial".

Por su parte, Espinoza expresó en redes sociales que el Gobierno mantiene reuniones "estériles" con empresarios del transporte y afirmó que retiene 3,5 billones de pesos del impuesto a los combustibles. Según el intendente de La Matanza, esos fondos deberían haber evitado los aumentos en el gasoil y las naftas, lo que —indicó— impacta en la economía de millones de argentinos.

El reclamo también se vincula con el aumento del gasoil registrado en marzo, cercano al 24%, en un contexto influido por el conflicto armado en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz. Los intendentes consideran que esta situación se suma a la emergencia alimentaria, la caída de las pymes, la pérdida de empleos y la precarización laboral.

Según plantean, la disminución de la recaudación municipal, la baja cobrabilidad de tasas y los problemas de coparticipación, junto con la paralización de obras financiadas por Nación, obligan a los municipios a redefinir qué servicios podrán sostener y cuáles deberán discontinuar.

La convocatoria, abierta a intendentes de todas las fuerzas políticas, tiene como antecedente la movilización realizada el 14 de abril de 2024 frente al Ministerio de Economía, cuando reclamaron respuestas por el impacto del ajuste en las finanzas municipales.