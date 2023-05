Ricardo Quintela pidió que el periodismo se "autolimite"

Alberto Fernández viajó este lunes a La Rioja, donde compartió una conferencia de prensa con Ricardo Quintela horas después de que el gobernador lograra la reelección con el 50% de los votos. Desde su silla, el Presidente fue testigo de un fuerte discurso contra los medios de comunicación. El mandatario provincial anticipó que la Constituyente buscará "la autolimitación" de la prensa y atacó al periodismo: "Viven de la pauta nacional".

El gobernador hizo ese comentario después de un alegato contra la Justicia y del anuncio de que la Convención Constituyente provincial -que también fue electa este domingo- discutirá "la periodicidad de los jueces" y la conformación de una comisión que "pueda revisar las sentencias de interés público".

Y continuó Quintela con un dardo al tribunal supremo: "Resulta cuando abrís un poquito lo que son cada uno de ellos te das con que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen varias cuentas pendientes que rendir ante la sociedad". Después anticipó que la Convención Constituyente discutirá "el tema de la gobernanza de la prensa". Y lanzó el comentario polémico sobre los medios de comunicación.

"Nosotros respetamos la libertad de expresión a rajatabla, respetamos la libertad de prensa a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cada vez que tengamos que hablar del prójimo y cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular", dijo Quintela.

El gobernador riojano ya había propuesto el año pasado bloquear los canales de noticias TN y La Nación+, para armar una red de canales oficialistas del Norte Grande y así evitar "tener que estar todo el tiempo consumiendo información podrida, mentirosa, falaz e interesada, que confunde al conjunto de la sociedad argentina".

Ahora fue un paso más allá y planteó directamente que la Convención Constituyente de La Rioja, donde el Frente de Todos tiene obtuvo el 62,7% de los votos, debe definir "si uno de los roles fundamentales de ellos (el periodismo) va a ser socavar los cimientos de la democracia o fortalecer al sistema democrático; si va a ser informar con la verdad o tergiversar la verdad; o potenciar cosas mínimas, que ellos maximizan para desprestigiar a un gobierno".

En ese sentido, Quintela cuestionó el uso, por parte de los periodistas, de "términos descalificadores hacia las personas, como la persona mía, términos que son humillantes y que agravian a nuestras familias". Y mirando de costado a Alberto Fernández, intentó dejar al margen al Presidente: "No quiero involucrarte a vos ni a ninguno de los que están presentes".

Pero volvió a referirse a la prensa: "Cuando vos decís algo de ese tipo de periodismo, inmediatamente se quieren resguardar diciendo que atentan contra la libertad de prensa o contra la libertad de prensa o la libertad de expresión. Nada de eso, queremos que se discuta cuál es el rol de la prensa en la democracia".

Al lado de Alberto Fernández, Ricardo Quintela hizo un fuerte ataque contra la prensa.

Entonces ventiló un comentario en off que dijo haberle dicho a un periodista: "Todos ustedes viven de la pauta del Gobierno nacional", aseguró Quintela señalando a los periodistas que participaban de la conferencia de prensa. "Y desde ahí han empezado a construir otro tipo de negocio", agregó el gobernador riojano, desmereciendo el trabajo profesional de los periodistas allí presentes.

En ese sentido, Quintela sostuvo que su gobierno aspira a que haya una prensa objetiva, pero aclaró que no cree posible hablar de periodismo "objetivo ni independiente". "No quiere decir que no tengan la libertad de criticarnos duramente si es necesario, pero siempre con el respeto que se merecen. Porque cuando se le falta el respeto al Presidente de la Nación, se les falta el respeto a 47 millones de argentinos", concluyó Quintela su alocución, quien recibió aplausos del auditorio.

Enseguida tomó el micrófono Alberto Fernández para afirmar que "mucho de lo que dice Ricardo es exactamente así. Yo he enviado distintos proyecto al Congreso, para revisar el funcionamiento de la Justicia", pero todos naufragaron con la excusa de que eran para beneficiar a Cristina Kirchner. También respaldó sus críticas contra los jueces de la Corte, así como la opacidad de los jueces respecto al conocimiento de sus bienes. Y vinculó a los jueces con los medios de comunicación.

"Yo denuncié el caso que se conoce como de Lago Escondido, a través del ministro de Justicia. Esa causa duerme el sueño eterno. Lo más llamativo es que después de ese encuentro en Lago Escondido, dos jueces sacaron dos sentencias favorables, una al señor Lewis, dueño del Lago Escondido, y otra al Grupo Clarín. ¿Cómo se entiende esto? Imaginen que eso hubiera pasado con alguno de nosotros. Seríamos objeto de un escarnio público, con razón".

"Por eso, lo que plantea Ricardo tiene lógica. Y no la lógica del patoterismo peronista, sino la más alta lógica republicana", acotó Fernández. Y concluyó: "Yo me sumo a lo que él dice, porque esa preocupación también es mía".