Saadi acordó un plan de mejoras con vecinos del barrio Judicial

El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, mantuvo una reunión con vecinos del barrio Judicial en las instalaciones de la plaza El Ombú, con el objetivo de escuchar las demandas prioritarias del sector y planificar soluciones vinculadas a la infraestructura urbana y al mantenimiento de los espacios públicos.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo entre las autoridades municipales y los habitantes del barrio, quienes plantearon las necesidades consideradas más urgentes para mejorar la calidad de vida en la zona. A partir de ese intercambio se consensuó una agenda de trabajo con acciones de corto y mediano plazo que abarcan iluminación, mantenimiento urbano, tránsito y recuperación de espacios recreativos.

Durante la reunión, el jefe comunal estuvo acompañado por el concejal del circuito 7, Matías Funes; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña; y la diputada provincial Cecilia Barros, quienes participaron de las conversaciones junto a los vecinos para avanzar en la definición de las intervenciones que serán ejecutadas en el barrio.

Las acciones comprometidas

Como resultado del encuentro de trabajo, las autoridades y los vecinos acordaron una serie de medidas destinadas a atender las demandas planteadas durante la reunión.

Entre los principales compromisos asumidos se encuentran el recambio total de luminarias, la continuidad de las tareas de bacheo, el refuerzo del barrido urbano y el mantenimiento integral del paseo verde y sus áreas recreativas, acciones que forman parte de la planificación acordada entre el municipio y la comunidad.

Los puntos principales definidos fueron:

Recambio total de luminarias.

Continuidad de las tareas de bacheo.

Refuerzo del barrido urbano.

Mantenimiento integral del paseo verde.

Mejoras en las áreas recreativas del barrio.

Los detalles de la agenda acordada

Al brindar precisiones sobre los acuerdos alcanzados, el concejal Matías Funes explicó que el encuentro permitió establecer una planificación concreta para responder a los pedidos formulados por los vecinos.

"Logramos acordar una agenda de acciones concretas a corto y mediano plazo. Una de las prioridades fijadas es la reconversión del sistema de iluminación, así como la continuidad del bacheo en toda la zona a partir de la próxima semana. Asimismo, el intendente explicó la coyuntura económica actual pero garantizó el refuerzo del barrido una o dos veces por semana, sumado a las mejoras en las canchas de fútbol, mesas de ping pong y el recambio de juegos infantiles en la plaza, junto a la colocación de reductores de velocidad mediante ordenanza municipal tal como lo establece la Carta Orgánica", expresó.

De acuerdo con lo manifestado por el edil, el cronograma contempla intervenciones tanto en materia de servicios urbanos como en infraestructura destinada al uso recreativo y deportivo, además de acciones vinculadas con la seguridad vial mediante la instalación de reductores de velocidad conforme a la normativa vigente.

La valoración del centro vecinal

Durante el encuentro también tomó la palabra la referente del centro vecinal del barrio, Andrea Moreno, quien destacó la importancia de que las autoridades municipales mantengan un contacto directo con los vecinos para conocer las problemáticas del sector y avanzar en soluciones consensuadas.

"Charlamos sobre las problemáticas viales y de espacios públicos, solicitando más áreas recreativas para los niños, prevención en materia de tránsito e iluminación. El intendente nos escuchó con mucha atención, propuso ideas y fijó plazos concretos que nos dan la certeza de que las mejoras se van a cumplir. Somos un centro vecinal con muchos años de trabajo y nos entusiasma seguir consolidando este nexo directo con el municipio", manifestó.

La dirigente vecinal remarcó que el diálogo permitió abordar cuestiones relacionadas con la infraestructura vial, la iluminación y los espacios públicos, además de incorporar propuestas destinadas a fortalecer las áreas recreativas para los niños y las medidas preventivas en materia de tránsito.

Inicio de las primeras intervenciones

Tras la reunión desarrollada en la plaza El Ombú, la comuna confirmó que el recambio de luminarias y los operativos de bacheo comenzarán en los puntos prioritarios definidos por los propios vecinos durante el encuentro.

De esta manera, la agenda acordada entre el municipio y la comunidad tendrá como punto de partida las intervenciones consideradas más urgentes por los habitantes del barrio Judicial, dando continuidad al trabajo conjunto establecido durante la reunión. El esquema de acciones contempla tanto obras de infraestructura como mejoras en los servicios urbanos y el mantenimiento de los espacios públicos, en función de los compromisos asumidos por las autoridades municipales y las demandas expresadas por los vecinos del sector.