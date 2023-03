Saadi no desdoblará las elecciones y aseguró que "en algún momento se hablará de candidaturas"

El intendente de Capital, Gustavo Saadi confirmó que el Municipio no desdoblará las elecciones de este año electoral y que se realizarán junto con las provinciales y nacional. Además, aseguró respecto a su candidatura que aún resta establecer el consenso sobre ello dentro del Frente de Todos, y que habría aún tiempo hasta el cierre de lista para determinar la decisión.

“Creo que faltan como cien días para el cierre de lista, que en política puede ser una eternidad. Sé que hay muchas ansiedades, pero siempre digo que cualquier candidatura, no solo la de intendente, o de gobernador, o la del propio presidente, depende de una construcción colectiva, de los consensos y eso en algún momento seguramente se va a dar esa charla dentro del Frente de Todos y se comenzará a resolver el tema de las candidaturas.” explicó Saadi en diálogo con La Unión tras el lanzamiento que del concurso del Parque Ambiental sur en la sede de la Unión de Arquitectos esta mañana.

En este sentido sostuvo: “Hoy estoy muy avocado a lo que es la gestión. Me tocaron dos años de pandemia y quizás dos años donde uno pudo o está queriendo desarrollar todo lo que queríamos para la ciudad. Puedo asegurar que no me alcanzan las horas ni los días para poder seguir desarrollando la tarea de lo que tenemos en claro lo que queremos hacer.”