La AFA desmintió que la Justicia de EE.UU. citara a Tapia y secuestrara su celular

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial para desmentir versiones periodísticas que señalaban que la Justicia de Estados Unidos había citado a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y que le había secuestrado su teléfono celular.

La institución aclaró que la Justicia de Estados Unidos no citó al presidente de la AFA y que tampoco se quedó con su celular. La misma aclaración alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, respecto de quien también negó que haya sido citado a declarar o que se le hayan incautado dispositivos electrónicos.

El comunicado fue difundido ante las versiones periodísticas que circularon durante las últimas horas. En ese contexto, la AFA consideró necesario efectuar una aclaración sobre el contenido del documento judicial al que hacían referencia distintas publicaciones.

El eje central de la respuesta de la entidad fue la interpretación del documento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Sobre el documento judicial

La AFA sostuvo que el documento mencionado en las publicaciones no constituye una citación dirigida al presidente de la institución, Claudio Tapia, ni al tesorero, Pablo Toviggino.

Según explicó la entidad, la citación emitida por el tribunal estadounidense se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

A partir de esa explicación, la AFA rechazó de manera categórica las versiones que indicaban que Tapia o Toviggino habían sido convocados por la Justicia de Estados Unidos.

La institución sostuvo que, en consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos. Del mismo modo, calificó de falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

Sobre las medidas personales

El comunicado también se refirió específicamente al alcance del documento judicial y a las medidas que, según la AFA, no fueron dispuestas respecto de sus autoridades.

La institución afirmó que el documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero. Además, indicó que no ordena su comparecencia ni les impone obligación procesal alguna.

Asimismo, la AFA sostuvo que el documento tampoco registra ninguna diligencia de secuestro o incautación de bienes de propiedad de Claudio Tapia o Pablo Toviggino.

La AFA y la "información inexacta"

En su comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino también expresó su preocupación por la difusión de información que considera inexacta o deliberadamente tergiversada. La entidad sostuvo que la publicación de ese tipo de contenidos genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones.

A partir de esa consideración, la AFA exhortó a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentren respaldo en ellos.

La institución recordó, en ese sentido, que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable. El planteo de la AFA se concentró, de esta manera, en la necesidad de diferenciar el contenido concreto del documento judicial de las interpretaciones o afirmaciones que, según la entidad, no se desprenden de su contenido.

Acciones legales

En el tramo final del comunicado, la AFA señaló que se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa.

La institución indicó que esas acciones podrían ser impulsadas cuando la información difundida lesione los derechos de la entidad o de sus autoridades. La advertencia se incorporó como parte de la aclaración oficial difundida luego de las versiones periodísticas que vinculaban a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino con una supuesta citación de la Justicia de Estados Unidos y con la incautación de teléfonos celulares.