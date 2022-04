Santiago Cafiero habló de la interna oficialista: El Presidente es el único imprescindible

Mientras crecen los rumores sobre posibles nuevos cambios de Gabinete, el canciller Santiago Cafiero, uno de los hombres más cercanos al presidente Alberto Fernández, se refirió a la interna que atraviesa al Frente de Todos: “El Presidente es el único imprescindible”, advirtió.

Tras el acuerdo con el FMI y en plena escalada inflacionaria, el ministro de Economía, Martín Guzmán, quedó en el centro de las críticas que lanzan desde el sector que responde a Cristina Kirchner en la coalición gobernante.

“No veo para nada un ciclo cumplido, me parece que el Presidente sigue confiando en él y en todo caso será él quien determine, con Guzmán o con este Canciller. Si mañana precisa otra marcha, otra orientación u otro plan lo definirá él. El Presidente es el imprescindible en esta alianza de Gobierno”, dijo Cafiero en una entrevista con La Política Online.

Ante la pregunta de si realmente se refería “solo” a Alberto Fernández, el canciller ratificó: “Sí, el Presidente es el único imprescindible en este Ejecutivo. Todos los demás somos prescindentes”. Se entiende que Cafiero quiso decir “prescindibles” (personas de las que se puede prescindir) y no prescindentes (personas que no toman posición en algún asunto o conflicto en los que podría opinar o decidir).

Pese a las presiones internas y a los crecientes rumores, el canciller evitó confirmar si en los próximos días podrían producirse cambios en el Gabinete nacional, pero no lo descartó: “No me corresponde a mí decirlo. Lo que sí es claro es que ningún integrante del Frente de Todos está atornillado a su cargo (...). Hoy los funcionarios son todos militantes y entienden que si el Presidente precisa su cargo están siempre a disposición. No sé qué va a pasar, son definiciones que tomará el Presidente”, afirmó.

A pesar de que los cruces entre los distintos sectores del oficialismo se repiten a diario y Cristina Kirchner le envía claros mensajes a Alberto Fernández en cada una de sus apariciones públicas, Cafiero calificó a las diferencias entre el Presidente y su Vice como meros “matices que se expresan”.

“Lo más importante es sostener la unidad porque hay dos proyectos de país en Argentina. Uno lo expresa el Frente de Todos y el otro está expresado por esta derecha con visos antidemocráticos, donde se promueve el discurso del odio. Esos son los dos países en pugna y si alguno de los que representa esas dos visiones entra en tensiones o se disuelve, solamente le genera posibilidades al otro”, agregó el canciller.