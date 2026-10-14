Santiago Caputo pidió a recuperar Malvinas porque el Reino Unido "está siendo colonizado por el Islam"

El asesor presidencial Santiago Caputo habló sobre la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que recuperarlas es clave debido a que "el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam".

"El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna", destacó y recordó: "Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico".

A través de su cuenta de X precisó: "Desde Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill, hasta Hume, Russell y Hobbes en el campo de la filosofía, o la economía política. Pasando por Newton, Darwin y Turing para el desarrollo de la ciencia moderna" y marcó que "la mayoría de las ideas o instituciones que explican el mundo occidental han surgido en Inglaterra o Escocia".

Ante este panorama, advirtió que "ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad".

Y fue ahí cuando afirmó: "Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas".

"Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlantico Sur tomará en las próximas décadas Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia", sostuvo

Y concluyó: "Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente".

Caputo basó sus declaraciones en un video compartido en esa red social por Javier Negre, dueño de La Derecha Diario y ex socio de Fernando Cerimedo, quien fue asesor político de Javier Milei.

Acorde con Negre, el material ilustraba sobre la "islamización del Reino Unido". En las imágenes podía verse a Sagal Abdi-Wali, una funcionaria británica de origen somalí, jurando su cargo sobre el Corán.

El mensaje fue replicado por el mandatario Javier Milei.

Los dichos de Caputo ocurren el día después de que el oficialismo confirmara que le solicitó al Tribunal del Mar de Hamburgo suspender la explotación petrolera en Malvinas.

El objetivo es que el tribunal haga lugar a una cautelar que suspenda la operación de las petroleras con proyectos sobre las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la Cuenca Norte.