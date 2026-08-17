Santilli apuesta a consolidar el acuerdo con el PRO: "Empezamos una etapa de diálogo interesante"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó que empezó "una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo", en relación al reciente acercamiento de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO pensando en las próximas elecciones presidenciales de 2027.

El funcionario del Gobierno del presidente Javier Milei manifestó que "Argentina no puede volver a caer en manos del populismo" y, por eso, sumó que en los próximos días van a volver a encontrarse para seguir trabajando.

En el marco de un contacto con la prensa luego del acto oficial por el 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró optimista sobre el acercamiento político entre LLA y PRO con miras a darle curso a los trabajos en agenda legislativa y a los términos de una eventual alianza electoral de cara a los sufragios de 2027.

Al respecto, Santilli afirmó: "Empezamos una etapa de diálogo interesante", a lo cual consideró como "un puente de trabajo" en el cual "dimos el puntapié inicial" y que continuará. "La semana que viene nos vamos a volver a juntar y seguimos trabajando", resaltó Santilli.

En este marco, junto al Monumento al Libertador en el barrio porteño de Retiro, el ministro también resaltó la formación de la mesa de diálogo con el PRO, recordando que la semana anterior se dio la primera reunión en la Casa Rosada. Sobre la misma, Santilli dijo que "fue una buena conversación" que, "ahora lo seguimos llevando adelante con (Fernando) De Andreis, (Cristian) Ritondo, Martín (Menem) y Lule (Menem)", aseguró.

Con el acuerdo en marcha entre ambas fuerzas políticas a nivel nacional, ante la consulta sobre las negociaciones para también llegar a un posible acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Santilli enfatizó que: "Empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo".

Por su parte, los actores políticos que formaron parte de la reunión coincidieron en que "compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días", explicaron, y agregaron que "también repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina".

Paralelamente, el ministro Santilli sigue en diálogo y gestiones con los gobernadores con el objetivo de garantizar consensos en el Congreso y así poder cerrar otros posibles acuerdos a nivel nacional de cara a 2027.