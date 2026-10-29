Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el accionar de las autoridades migratorias argentinas que autorizaron la salida del país de Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con destino final a Estados Unidos. El funcionario sostuvo que el dirigente ingresó a la Argentina con la documentación correspondiente y que, al momento de abandonar el territorio nacional, no existía ninguna restricción legal que le impidiera viajar.

En sus declaraciones, Santilli remarcó que el procedimiento se desarrolló conforme a las condiciones habituales previstas para el ingreso y la salida de ciudadanos del país. Según explicó, Bolsonaro cumplió con los requisitos migratorios y no registraba impedimentos que justificaran la prohibición de su partida.

El jefe de Gabinete respaldó así la actuación de los organismos responsables del control migratorio y centró su explicación en la situación documental del senador brasileño y en la ausencia de restricciones que impidieran su desplazamiento.

"Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones", afirmó Santilli al referirse al procedimiento realizado por las autoridades argentinas.

Con esa explicación, el funcionario sostuvo que tanto el ingreso como la salida de Flávio Bolsonaro se realizaron dentro de las condiciones administrativas correspondientes. Su argumento se apoyó en que el dirigente contaba con la documentación exigida y no tenía impedimentos legales para abandonar el territorio argentino.

"No tenía impedimentos de Interpol"

Consultado sobre si le había resultado extraña la maniobra, Santilli insistió en que no existían restricciones que justificaran impedir el viaje del senador brasileño. El jefe de Gabinete volvió a señalar que el procedimiento había pasado por los controles migratorios y que no se habían detectado impedimentos de Interpol.

"Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil", expresó el funcionario.

La declaración incluyó una referencia concreta al recorrido realizado por Flávio Bolsonaro: su destino era Estados Unidos y el trayecto se efectuó vía Guayaquil. Santilli utilizó ese dato para describir cómo se produjo la salida del país y reiterar que, de acuerdo con la información que expuso, no existía una restricción que impidiera completar el viaje.

El funcionario también sintetizó su posición al afirmar: "Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento".

De esta manera, la defensa de Santilli se concentró en la actuación de Migraciones y en la ausencia de impedimentos registrados que justificaran una intervención para impedir la salida. El jefe de Gabinete sostuvo que las autoridades actuaron de acuerdo con la situación migratoria del ciudadano brasileño y con la documentación presentada.

La documentación y la autorización de salida

Uno de los puntos centrales de las explicaciones del funcionario fue la condición documental de Flávio Bolsonaro. Santilli afirmó que el senador había ingresado a la Argentina con sus documentos en regla y que mantuvo esa condición al momento de salir del territorio nacional.

En ese sentido, el jefe de Gabinete hizo referencia a la posición atribuida a la Dirección General de Migración, organismo que, según sus declaraciones, indicó que el dirigente brasileño había ingresado con la documentación correspondiente y posteriormente había partido en avión bajo las mismas condiciones.

La explicación oficial expuesta por Santilli estableció una relación directa entre el cumplimiento de los requisitos migratorios y la autorización para viajar. Según el funcionario, al no existir una restricción legal ni impedimentos de Interpol, Migraciones permitió la salida.

Negocios y RIGI en Rosario

Las afirmaciones de Santilli se conocieron durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro realizado en Rosario que reunió a representantes de distintos sectores vinculados con la actividad económica y productiva.

La actividad congregó a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales, representantes de grandes proyectos productivos y referentes del sector pyme. En ese marco, el jefe de Gabinete se refirió a la salida de Flávio Bolsonaro y defendió el procedimiento aplicado por las autoridades migratorias argentinas.