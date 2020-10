Sarquís dejará Agricultura y Ganadería y aún no hay reemplazo para Gordillo

En la jornada de ayer, se conoció que el ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquís, dejará de subrogar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, función que cumplía luego de que el exministro del área, Daniel Zelarayán, dejara el cargo para ocupar un lugar en el directorio de la Caja de Créditos y Prestaciones Provincial.

Si bien desde ayer surgió que el nuevo titular de la cartera será el presidente de la Agencia para el Desarrollo de Catamarca (ADEC), César Tobías, desde el Gobierno señalaron que aún no se había definido del todo, aunque reconocieron que el gobernador Raúl Jalil pensó en ese nombre para que asuma en el cargo.

El contador Tobías fue secretario administrativo de la Cámara de Senadores durante la vicegobernación de Dalmacio Mera y se referencia con la línea política del actual senador nacional.



Educación

Por su parte, las mismas fuentes de Casa de Gobierno, que consultó LA UNIÓN, señalaron que aún no se definió quién asumirá como ministro de Educación, en reemplazo de Francisco Gordillo, que reasumió como intendente de Pomán.

En ese sentido, se señaló que el gobernador Jalil “ya hizo un par de tanteos, tiene algunos pedidos y también algunas definiciones, pero no es una decisión que se va a tomar mañana, pero seguramente la semana que viene ya habrá ministro nuevo”.