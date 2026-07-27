Confirmaron que Georgieva visitará Vaca Muerta durante su gira por la Argentina

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Vaca Muerta durante la gira que realizará por la Argentina y que comenzará este lunes, según confirmó el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La confirmación fue realizada durante una entrevista con LN+, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. En ese marco, el funcionario destacó que la visita de la directora gerente del organismo internacional representará, según su interpretación, un cambio en la relación entre la Argentina y el FMI.

La agenda de Georgieva, de acuerdo con lo expresado por Santilli, tendrá como uno de sus puntos centrales la cuenca neuquina. El jefe de Gabinete sostuvo que el eje de la discusión ya no estaría concentrado exclusivamente en la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos, sino en las posibilidades de desarrollo económico que presenta el país.

De discutir la capacidad de pago a analizar el desarrollo futuro

Santilli planteó una comparación entre las anteriores visitas del FMI y la situación actual. "Viene Kristalina Georgieva. ¿Qué va a recorrer? Cuando antes venía el Fondo Monetario a discutir si Argentina puede pagar, cómo está el plan económico, ahora va a discutir el plan de desarrollo económico argentino. ¿A dónde va? A Vaca Muerta", sostuvo el funcionario.

Ante la consulta del conductor sobre si la titular del FMI efectivamente recorrería el yacimiento, Santilli respondió de manera afirmativa: "Va a Vaca Muerta".

Para el jefe de Gabinete, la visita representa una señal del proceso que, según su visión, atraviesa el país. En ese sentido, afirmó que el viaje de Georgieva refleja "el cambio que está habiendo en la República Argentina" y sostuvo que la discusión nacional se encuentra enfocada en el "desarrollo futuro".

El funcionario también destacó el potencial del sector energético y señaló que la Argentina ya registra una balanza energética positiva. Además, remarcó la existencia de proyectos de exportación de gas encabezados tanto por YPF como por empresas privadas.

La visita de la titular del FMI a Vaca Muerta quedó así vinculada, en el planteo de Santilli, con una agenda centrada en el crecimiento, la producción y las posibilidades de expansión de la economía argentina.

Santilli cuestionó las críticas de la oposición al FMI

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también cuestionó las críticas de la oposición vinculadas con la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, recordó que el gobierno de Alberto Fernández renegoció el acuerdo con el organismo. "No se olviden de las cosas, porque la memoria no puede ser selectiva", afirmó.

Santilli pidió, además, dejar de lado las discusiones centradas en las personas y enfocarse en una definición más amplia sobre el rumbo del país: "qué Argentina queremos".

En su planteo, la discusión debería orientarse hacia un modelo basado en el desarrollo y el progreso, en lugar de concentrarse exclusivamente en las disputas políticas vinculadas con los distintos protagonistas de la relación entre la Argentina y el FMI.

El acuerdo con Estados Unidos y el potencial exportador

En otro tramo de la entrevista, Santilli afirmó que la Argentina atraviesa un proceso de crecimiento económico y tomó como ejemplo el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos. El jefe de Gabinete describió al país como "un gigante dormido que se está despertando" y destacó el alcance del acuerdo comercial. Según sus declaraciones, la Argentina ingresó a un esquema que contempla 1.675 productos con cero arancel.

Además, sostuvo que el resto de los productos cuentan con un 25% más que los competidores cercanos, particularmente en América Latina, según su explicación.

"Hay un país, hay un gigante dormido que se está despertando, ¿sabés quién es? Argentina. Que hoy entra a un acuerdo con Estados Unidos, 1.675 productos, cero arancel", expresó Santilli.

El funcionario también remarcó el impacto que, según su visión, tendrá el incremento de las exportaciones de carne hacia el mercado estadounidense. En ese sentido, vinculó la expansión de las ventas externas con la generación de actividad económica y afirmó: "Eso es trabajo, crecimiento, desarrollo".

Un rumbo económico que genera resistencias

Hacia el final de la entrevista, Santilli sostuvo que el rumbo económico impulsado por el Gobierno genera resistencia en algunos sectores y países. El jefe de Gabinete afirmó que existe "un dolor de los sectores o de los países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada, oprimida" y sostuvo que esa situación "da bronca".

Sus declaraciones se produjeron en el marco de la confirmación de la visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta, una gira que Santilli presentó como una expresión del cambio que, según su visión, atraviesa la relación entre la Argentina y el FMI.