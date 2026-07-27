Silencio de la Municipalidad de F.M.E ante la intimación de un fotógrafo por el uso no autorizado de sus imágenes

El fotógrafo Julio Martín Vega, quien hasta diciembre del año pasado cumplió funciones como contratado de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, intimó formalmente a la intendenta Alejandra Benavidez a cesar de manera inmediata la publicación y exhibición de fotografías de su autoría en las plataformas digitales oficiales, el sitio web y las redes sociales institucionales del municipio.

El reclamo surgió luego de que Vega comprobara que algunas de sus fotografías estaban siendo utilizadas en el stand institucional de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú en la Fiesta del Poncho, una de las principales exposiciones públicas en las que la comuna muestra parte de su identidad y sus actividades.

Según denunció el fotógrafo, una de las gigantografías exhibidas en el stand institucional contiene una imagen tomada por él mediante un dron. La fotografía, de acuerdo con lo señalado en la carta documento, fue realizada durante un horario que correspondía a su tiempo libre.

Para Vega, la ausencia de cualquier reconocimiento de autoría en un evento de semejante magnitud y con una exposición masiva agravó el perjuicio que denuncia, tanto en el plano moral como en el profesional.

La intimación y el reclamo

La carta documento fue enviada este jueves 23 y estableció un plazo de 48 horas hábiles desde su recepción para que el municipio cumpliera con una serie de exigencias. Entre los puntos planteados por el fotógrafo se encuentran la inclusión del crédito correspondiente en todas las publicaciones activas que utilicen material de su autoría, la regularización de la autorización de uso y reproducción de las imágenes y el depósito de un resarcimiento económico por daño moral.

Como alternativa, Vega propuso el retiro de las fotografías de su autoría que actualmente son exhibidas por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú.

La intimación contemplaba además una advertencia: en caso de no recibir respuesta, el fotógrafo iniciaría acciones legales por daños y perjuicios. Sin embargo, transcurrido el paso establecido en la carta documento, no hubo respuesta de la comuna que conduce Benavídez, según la información vinculada con el reclamo.

El contrato y la discusión sobre los derechos de reproducción

Vega trabajó para el municipio durante tres años y medio, bajo un contrato de locación de obra, hasta diciembre del año pasado. El fotógrafo señaló que el contrato incluía una cláusula que otorgaba a la Municipalidad derechos de reproducción sobre el material producido. No obstante, remarcó que, a su entender, esa disposición no exime al municipio de reconocer la autoría de las obras.

En el escrito, sostuvo que "ninguna cláusula contractual puede eximir al municipio de la obligación de citar al autor de la obra" y consideró que la publicación anónima de sus imágenes constituye una infracción a sus derechos, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional de Propiedad Intelectual N° 11.723.

Vega también expuso públicamente su situación a través de una publicación en redes sociales, donde dio a conocer su reclamo y manifestó su posición frente al uso de las imágenes.

La controversia se centra, de esta manera, en la utilización de fotografías realizadas durante el período en el que el profesional estuvo contratado por la comuna, pero también en la falta de reconocimiento de la autoría y en las condiciones en que algunas de esas imágenes fueron producidas.

¿Cuándo se tomó la foto?

Uno de los puntos destacados por el fotógrafo está relacionado con la imagen utilizada en una de las gigantografías del stand municipal en la Fiesta del Poncho. Según su denuncia, esa fotografía fue tomada por él con un dron y durante un horario que correspondía a su tiempo libre. La imagen fue posteriormente utilizada en el espacio institucional de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, sin que, según el reclamo, apareciera el correspondiente crédito fotográfico.

Vega sostiene que cuenta con los originales de las fotografías, elementos que, según expresó, pueden demostrar su autoría.

El fotógrafo manifestó además su enojo y su dolor por el hecho de que el municipio realice promoción con un trabajo que considera propio sin otorgarle el debido reconocimiento.

La situación adquiere una dimensión adicional por el contexto en el que las imágenes fueron exhibidas. El uso se produjo en el stand institucional de la Municipalidad de FME durante la Fiesta del Poncho, un espacio de exposición masiva en el que las fotografías forman parte de la comunicación pública de la comuna.

El equipamiento utilizado

Otro de los aspectos mencionados por Vega se refiere al equipamiento con el que realizó los trabajos durante su período de contratación. El fotógrafo aseguró que todos los trabajos fueron realizados con su propia cámara fotográfica. También señaló que, durante la relación contractual, se había establecido el compromiso de que el municipio se haría cargo del mantenimiento del equipo.

Sin embargo, según denunció, ese compromiso nunca se hizo realidad durante el período de contratación.

El planteo suma así otro elemento a la discusión que mantiene con la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, en un reclamo que incluye el uso de las imágenes, la ausencia de crédito fotográfico, la autorización de reproducción y el reconocimiento del trabajo realizado con equipamiento propio.

El silencio municipal y los pasos que podrían seguir

La carta documento estableció un plazo de 48 horas hábiles desde su recepción para que el municipio incluyera los créditos correspondientes, regularizara la autorización de uso y reproducción y depositara un resarcimiento económico por daño moral, o bien retirara las fotografías de autoría de Vega.

Ante la falta de respuesta, ahora resta conocer cuáles serán los pasos que seguirá el fotógrafo.

Vega advirtió que, de no recibir respuestas, iniciará acciones legales por daños y perjuicios. El silencio de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú deja abierta esa posibilidad, mientras el fotógrafo sostiene que cuenta con los originales de las imágenes para demostrar su autoría.

A esta situación se suma otra denuncia realizada por el damnificado: aseguró que fue bloqueado de todas las redes sociales de la Municipalidad de FME luego de haber hecho público el uso de las fotografías que declara de su propiedad.

El caso queda así a la espera de los próximos movimientos, tanto del fotógrafo como de la comuna que conduce Alejandra Benavídez. Mientras Vega reclama el reconocimiento de su trabajo, la regularización del uso de las imágenes y un resarcimiento económico, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, según la información proporcionada, no respondió a la intimación dentro del plazo establecido.