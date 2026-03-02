Se abonó el subsidio provincial a productores de uva de Catamarca

Los productores de uva que durante la pasada semana entregaron su fruta en la mostera ubicada en el parque industrial de Tinogasta comenzaron a recibir el pago de 50 pesos por kilogramo, en cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno provincial. La medida fue instrumentada a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la empresa estatal Agroindustria Catamarca (AICAT).

El monto abonado forma parte de una estrategia oficial destinada a acompañar los costos de cosecha y flete, dos de los componentes más sensibles en la estructura de gastos de los productores vitivinícolas. En el contexto de la vendimia, cuando la dinámica de trabajo exige liquidez inmediata para sostener la logística y el traslado de la producción, el pago representa un alivio financiero concreto.

Desde el organismo que conduce el ministro Leonardo Zeballos se confirmó la efectivización del subsidio, subrayando que el desembolso se realiza conforme a lo comprometido y en articulación con la operatoria de la empresa mostera.

El esquema de compensación: cómo se compone el precio final

La estructura de pagos definida para esta campaña contempla dos componentes diferenciados que, sumados, determinan el ingreso final por kilo de fruta:

50 pesos por kilogramo, aportados por el Gobierno provincial en concepto de subsidio.

120 pesos por kilogramo, que abonará la empresa mostera.

De esta manera, los productores recibirán un total de 170 pesos por kilo de uva.

No obstante, el esquema prevé una modalidad escalonada en el tiempo. Mientras el aporte provincial ya comenzó a abonarse, el monto correspondiente a la empresa mostera será liquidado una vez comercializada la totalidad de la producción de mosto provincial. Según las estimaciones oficiales, esto ocurrirá después de mitad de año.

Este mecanismo busca asegurar la sostenibilidad del circuito productivo, permitiendo que la empresa concrete la comercialización del mosto antes de completar el pago total a los productores, al tiempo que el subsidio estatal garantiza recursos inmediatos durante la etapa crítica de la vendimia.

Impacto económico de la primera semana

Durante la primera semana de recepción, la uva entregada a la mostera totalizó un pesaje de 604.520 kilogramos. Este volumen implicó un desembolso provincial de 30.226.000 pesos en concepto de subsidio a los productores.

La cifra no solo dimensiona la magnitud de la operatoria en sus primeros días, sino que también refleja el esfuerzo financiero asumido por la Provincia para sostener el precio acordado. Cada kilogramo ingresado fue contemplado dentro del esquema de compensación, consolidando una intervención directa en el circuito productivo.

El cálculo es directo: los 50 pesos por kilo multiplicados por los 604.520 kilogramos recepcionados derivaron en los más de 30 millones de pesos transferidos en esta primera etapa.

Control técnico y transparencia en la operatoria

Desde Agroindustria Catamarca (AICAT) se informó que la operatoria se desarrolla con normalidad desde el inicio de la recepción de la fruta. El proceso contempla una serie de controles técnicos que buscan garantizar transparencia y correcta liquidación.

En paralelo al ingreso de la uva, técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo mantienen:

Controles de pesaje de cada carga.

Verificación técnica individual.

Supervisión de la correcta registración de los datos.

Estos procedimientos permiten asegurar que cada productor reciba la liquidación correspondiente en función del peso real entregado, consolidando la trazabilidad del proceso y evitando inconsistencias en la contabilización de la fruta.

La presencia técnica permanente refuerza el esquema de control en cada etapa, desde el ingreso al predio industrial hasta la validación de los datos para la posterior liquidación.

Continuidad del cronograma y próximas etapas

La recepción de uva continuará este lunes siguiendo el cronograma establecido. El pago del subsidio correspondiente se mantendrá conforme al volumen ingresado, replicando la modalidad aplicada durante la primera semana.

De esta manera, el esquema acordado entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Agroindustria Catamarca (AICAT) avanza en su implementación en plena etapa de vendimia. Con el pago inicial ya en manos de los productores y el compromiso del monto restante sujeto a la comercialización del mosto, el circuito productivo de Tinogasta transita la cosecha con un respaldo financiero definido y reglas de liquidación claras.