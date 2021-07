Se agrega la categoría "X" en el DNI para señalar el sexo de personas no binarias

A través del Decreto 476/2021 publicado en el Boletín Oficial, se estableció que a partir de ahora en el DNI en las nomenclaturas en el campo referido al "sexo" a las F (femenino) y M (masculino) se sumará la X, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben femeninas ni masculinas.

La nueva nomenclatura “X” en el campo “sexo” abarcará las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

Además, el DNI que cuente con la letra "X" en la zona reservada al sexo "tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados".

El decreto será aplicable también a aquellas personas nacionales a las que se les hubieran expedido Partidas de Nacimiento en el marco de la Ley Nº 26.743, "con anterioridad a la vigencia de esta medida, sin perjuicio de lo consignado en la partida de nacimiento en la categoría “sexo".

Igualmente, "idénticos derechos" regirán para "las personas extranjeras que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional para Extranjeros o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados, bajo las condiciones previstas en la normativa pertinente", sostiene la publicación.

El presidente Alberto Fernández anunciará este mediodía en Casa Rosada la puesta en marcha del DNI para personas no binarias, cuyo objetivo es "garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben femeninas ni masculinas".

La actividad se realizará desde las 11:30 en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. El acto contará con la participación de los ministros Eduardo "Wado" de Pedro (Interior) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), además del director del RENAPER, Santiago Rodríguez.

"Con la entrega de estos tres primeros DNI Argentina se convertirá en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de estos derechos", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.