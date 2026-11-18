Esta semana continuarán las audiencias del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que se encuentran imputados la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, entre otros acusados. Luego de completar la lectura de la elevación a juicio correspondiente al tramo Los Sauces, la Fiscalía comenzará este miércoles con la exposición del caso Hotesur.

La reanudación de la actividad marca el avance hacia una nueva etapa de lectura de las acusaciones reunidas en el debate oral, que comenzó hace tres semanas después de la unificación de ambos expedientes. La presentación del tramo Hotesur había sufrido una demora debido a que, al momento de iniciarse el juicio, algunas defensas plantearon que no habían contado con tiempo suficiente para preparar sus intervenciones.

Esa situación modificó los plazos previstos inicialmente. En un primer momento, el juicio por este caso estaba pactado para marzo de 2027, pero la organización del debate quedó sujeta a las condiciones planteadas por las defensas y al desarrollo de las audiencias una vez unificados los expedientes.

En el segmento que comenzará a leerse este miércoles se expondrá la acusación relacionada con los alquileres de los hoteles de la familia Kirchner a la firma Valle Mitre, vinculada con el empresario Lázaro Báez. Se trata de uno de los ejes centrales de la investigación sobre las relaciones comerciales entre el entorno de la familia Kirchner y empresas del grupo empresario.

El TOF 5 suma los miércoles para acelerar el cronograma

En paralelo con el inicio de la lectura del expediente Hotesur, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) habilitó un nuevo día de audiencias. Por primera vez desde que comenzó el debate, hace tres semanas, el juicio tendrá una sesión un miércoles.

La decisión apunta a recuperar el ritmo de trabajo establecido en el cronograma inicial, que contempla tres sesiones por semana. La incorporación de esa jornada busca ampliar la frecuencia de las audiencias y permitir que avance la lectura de las acusaciones correspondientes a los dos expedientes que fueron unificados.

En la última audiencia, el tribunal presidido por el juez José Michilini había concluido con la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto del tramo Los Sauces. Ese segmento examina los alquileres de inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner al Grupo Báez y al Grupo Indalo, dentro de un conjunto de posibles delitos que incluye asociación ilícita, lavado de activos y dádivas.

De esta manera, el debate continuará con la exposición de los argumentos acusatorios y los hechos que, según las partes acusadoras, conformaron las operaciones investigadas. La lectura de Los Sauces permitió conocer los cuestionamientos vinculados con la administración de la firma y los contratos de alquiler, mientras que el tramo Hotesur incorporará la acusación relacionada con la explotación de los establecimientos hoteleros.

La hipótesis fiscal sobre la organización y el circuito de fondos

Durante la lectura del tramo Los Sauces, la fiscalía sostuvo que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner dirigían y controlaban una organización criminal. Según la acusación, ambos "actuarían de ambos lados de los hechos criminales", utilizando su rol y jerarquía como presidentes de la República para beneficiar ilegítimamente a empresarios y, posteriormente, recibir desde el ámbito privado una porción de los fondos sustraídos mediante las maniobras de lavado de activos investigadas.

La exposición fiscal describió una estructura que, de acuerdo con esa hipótesis, habría permitido articular las decisiones políticas, los vínculos empresariales y las operaciones comerciales bajo investigación. En ese esquema, la adquisición y administración de inmuebles y hoteles habría cumplido una función dentro del circuito de circulación de fondos que los investigadores consideran ilícito.

La fiscalía también afirmó que, para garantizar el éxito de la maniobra, la familia presidencial habría designado y mantenido un directorio espejado respecto del órgano de gobierno de la empresa, integrado por personas pertenecientes a su entorno íntimo. El objetivo, según la acusación, habría sido que esos integrantes actuaran de manera conjunta y coordinada para asegurar la realización de las operaciones de lavado de activos.

En ese sentido, los representantes del Ministerio Público señalaron que, debido a que los fondos que se buscaba reciclar provenían de hechos de corrupción, los acusados habrían colocado en puestos de responsabilidad a personas con las que mantenían vínculos personales estrechos, sin priorizar su profesionalidad ni su aptitud para administrar una empresa.

Esas personas, de acuerdo con la descripción fiscal, habrían realizado su aporte a través de la administración de Los Sauces, en calidad de responsables del directorio. La integración de ese órgano empresarial constituye, por lo tanto, uno de los aspectos que la acusación considera relevantes para explicar cómo habría funcionado la estructura investigada.

La relación temporal con la obra pública vial en Santa Cruz

Otro de los puntos expuestos por la fiscalía fue la coincidencia temporal entre el comienzo de la maniobra investigada y el crecimiento de los fondos que recibían las empresas del Grupo Báez por la asignación de obra pública vial en Santa Cruz.

Los acusadores remarcaron que, a su entender, no fue casual que el proceso inicial de la maniobra delictiva, relacionado con la adquisición de una cadena hotelera por parte de la familia Kirchner, se produjera a partir de 2008. Sostuvieron que esa etapa se desarrolló después de que las empresas del Grupo Báez comenzaran a registrar un importante flujo de fondos como consecuencia de la adjudicación de obras públicas viales en la provincia, una dinámica que, según señalaron, adquirió particular velocidad desde 2006.

La acusación vinculó ese crecimiento de los recursos empresariales con los negocios que la familia Kirchner habría realizado con compañías del mismo conglomerado societario. Según la explicación fiscal, esas operaciones les habrían permitido reunir los fondos necesarios para adquirir los hoteles.

La compra de esos establecimientos habría posibilitado, posteriormente, disponer de una estructura para continuar canalizando recursos de manera constante y permanente mediante el alquiler de los hoteles a empresas del grupo de Lázaro Báez.

Así, la hipótesis presentada por la fiscalía relaciona tres momentos: el incremento de los fondos de las empresas de Báez a partir de la obra pública vial en Santa Cruz; los negocios entre esas compañías y la familia Kirchner; y la adquisición de los hoteles que luego habrían sido alquilados a firmas del grupo empresario.

Los cambios en el directorio y los vínculos con Báez y Cristóbal López

La exposición también abordó la salida de Cristina y Máximo Kirchner del directorio de Los Sauces. Según la fiscalía, ese cambio coincidió con los vínculos denunciados con Lázaro Báez y Cristóbal López, además de las referencias a la firma que aparecieron en la causa Hotesur, iniciada en 2014.

La coincidencia temporal fue incorporada por los acusadores dentro de la reconstrucción de la estructura societaria y de las relaciones comerciales examinadas en ambos expedientes. La firma Los Sauces ocupa un lugar central en ese tramo de la investigación por su participación en la administración de los inmuebles y en los contratos de alquiler cuestionados.

La acusación también puso el foco en las características del funcionamiento de la sociedad. En particular, señaló que Los Sauces no tuvo sede social ni empleados para desarrollar su actividad como inmobiliaria. Posteriormente, la firma registró a dos personas como trabajadores: Florencia Kirchner, quien fue sobreseída y no forma parte del juicio, y el jardinero personal de Cristina Kirchner.

Ese aspecto fue mencionado durante la lectura de la acusación como parte de los cuestionamientos sobre la organización y el funcionamiento de la empresa. La fiscalía relacionó la composición del directorio, los vínculos personales de sus integrantes y la ausencia de una estructura laboral propia con la hipótesis de que la firma habría sido utilizada para desarrollar las operaciones investigadas.

Dos expedientes, una misma investigación judicial

Con la finalización de la lectura correspondiente a Los Sauces y el comienzo de la exposición de Hotesur, el juicio avanzará sobre los distintos aspectos de las operaciones que involucran a la familia Kirchner y a empresarios vinculados con los grupos Báez e Indalo.

El debate reúne acusaciones relacionadas con asociación ilícita, lavado de activos y dádivas, además de los cuestionamientos sobre la adquisición de hoteles, la administración de inmuebles y los contratos de alquiler con empresas vinculadas a los empresarios investigados.

La nueva jornada de audiencia también representa un cambio en la organización del proceso: el TOF 5 incorporó los miércoles para cumplir con el esquema de tres sesiones semanales previsto inicialmente. Bajo la presidencia del juez José Michilini, el tribunal continuará con la lectura de las presentaciones acusatorias, primero con el tramo Hotesur y luego con el desarrollo de las instancias previstas para el debate.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner permanecen entre los principales imputados de un juicio en el que la fiscalía expuso una hipótesis sobre la relación entre el crecimiento de las empresas de Lázaro Báez, la obra pública vial en Santa Cruz, los negocios con la familia presidencial y la posterior explotación de hoteles mediante contratos de alquiler. Los planteos forman parte de la acusación y deberán ser examinados en el marco del proceso judicial.