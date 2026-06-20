Se filtraron videos de Jésica Cirio con miles de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Las últimas revelaciones vinculadas a la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumaron un nuevo elemento de alto impacto público y judicial. Se trata de una serie de grabaciones en las que aparece la conductora Jesica Cirio dentro de un vestidor junto a varios fajos de dólares, imágenes que se conocieron en las últimas horas y que vuelven a poner el foco sobre una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El material fue publicado por el periodista Diego Cabot en el sitio web de La Nación. Según la información difundida por ese medio, los videos habrían sido registrados durante 2023 en una dependencia del dormitorio que Cirio e Insaurralde compartían en la propiedad ubicada en Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Las imágenes y el contenido de las grabaciones

De acuerdo con la publicación, en las grabaciones pueden observarse diversos fajos de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente. El dinero aparece ordenado dentro de cajones y sobre estantes de un vestidor masculino que, según la reconstrucción realizada por el medio, habría sido filmado por la propia Cirio.

Las imágenes muestran una escena que adquiere especial relevancia debido al contexto judicial que atraviesan los protagonistas. La causa ya registró avances concretos sobre el patrimonio de los involucrados y mantiene medidas judiciales vigentes.

"Jésica Cirio"



Porque filtraron videos de la conductora mostrando millones de dólares: "Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad". pic.twitter.com/gLdqQ1akDR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 20, 2026

Una investigación que avanzó sobre los bienes de los involucrados

El expediente judicial tuvo un punto significativo durante 2024, cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio.

La difusión de los videos se produce, por lo tanto, en un escenario donde las autoridades ya habían adoptado medidas patrimoniales respecto de los principales involucrados en la investigación.

La residencia de Fincas de San Vicente

La propiedad donde habrían sido registradas las imágenes presentaba características de gran dimensión y múltiples comodidades.

Entre los principales espacios de la residencia se encontraban:

Varias habitaciones.

Diversos baños.

Cocina.

Comedor diario.

Gimnasio.

Lavadero.

Dos dependencias de servicio.

En el sector exterior, el inmueble contaba con:

Una pileta con un escudo de Banfield en el piso.

en el piso. Un quincho.

Una cancha de fútbol.

Dos cocheras cubiertas.

Paneles de energía solar instalados sobre el techo.

La distribución de la planta alta también resulta relevante para comprender el contexto de las grabaciones. Allí se ubicaba exclusivamente el dormitorio que compartía la entonces pareja.

Ese sector estaba organizado alrededor de un rectángulo central ocupado por la habitación principal y el guardarropas de Cirio, emplazado detrás de la cabecera de la cama. Por su parte, el vestidor de Insaurralde consistía en un pasillo con espacios de guardado distribuidos a ambos lados y un espejo al fondo. Según la publicación, en ese espejo se observaría el reflejo de Cirio mientras realizaba la filmación.

Del matrimonio al divorcio

La historia personal de la pareja también forma parte del contexto que rodea la causa.

Insaurralde y Cirio contrajeron matrimonio en diciembre de 2014. Posteriormente, se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio quedó formalizado en julio de 2023.

La cronología adquiere importancia debido a que los videos difundidos serían posteriores a la separación y cercanos al período en que se concretó legalmente la disolución del vínculo matrimonial.

El origen de la causa: el viaje a Marbella

La investigación se inició en octubre de 2023, luego de que se hiciera público el viaje de lujo realizado por Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella.

Según consta en el expediente, el entonces jefe de Gabinete bonaerense viajó junto a Clerici a bordo del yate "Bandido" entre el 15 y el 20 de septiembre de 2023.

Las fotografías que trascendieron en aquel momento mostraban a ambos disfrutando de la embarcación, consumiendo champagne y exhibiendo carteras de lujo.

El dictamen fiscal incorporó además los costos atribuidos a ese viaje:

41.087,65 euros .

. 8.189,30 dólares.

La difusión de esas imágenes fue el disparador que dio origen a la investigación judicial que continúa abierta.

La respuesta de la defensa de Jesica Cirio

Tras conocerse públicamente los videos, desde el estudio de abogados que representa a la exconductora de Telefé sostuvieron que la situación se encuentra vinculada a un presunto proceso de extorsión.

Según explicaron, "desde hace un año y medio que la extorsionan con ese video" y afirmaron que quienes accedieron al material "debieron haber accedido a su contenido ilegítimamente porque ella no compartía sus claves".

Los representantes legales señalaron además que, durante una reunión, hicieron referencia específica a las grabaciones y le manifestaron que podían perjudicarla mediante la difusión de esas imágenes.

De acuerdo con esa versión, esa circunstancia motivó que Cirio realizara una denuncia ante la fiscalía hace aproximadamente un año y medio. También indicaron que existe un acta labrada en una escribanía destinada a otorgar fecha cierta al momento en que comenzó a sufrir ese tipo de situaciones.

La explicación sobre el origen del dinero

La defensa también se refirió al contenido de las grabaciones y a la presencia de los dólares observados en las imágenes.

Según manifestaron, "perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada".

Los abogados agregaron que en el expediente ya se encuentra acreditado que, al momento de la separación, Cirio entregó a su exesposo 250.000 dólares.

A criterio de la representación legal, ese antecedente podría reforzar la hipótesis de que el dinero observado en los videos correspondiera a fondos propios de la conductora, respaldados por sus declaraciones juradas impositivas.

Mientras tanto, la difusión de las grabaciones suma un nuevo capítulo a una causa que continúa bajo seguimiento judicial y que mantiene bajo investigación a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici, en un expediente que desde octubre de 2023 concentra la atención pública por las implicancias patrimoniales y políticas derivadas de los hechos investigados.