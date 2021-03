Se intensifica el conflicto entre el Concejo Deliberante y el Municipio de Fray Mamerto Esquiú

Un doctor, un radiólogo y una enfermera nucleados en APROSCA, que a su vez representan a una asociación sanitaria de Fray Mamerto Esquiú denominada Ramón Carrillo, reclamaron con respecto al segundo desmantelamiento que está sufriendo el hospital de la comuna.

Sobre la situación, la presidenta del CD Susana Acosta comentó a Diario La Unión que no sabe si puede seguir llamándolo “hospital porque pasó a ser un centro de atención primaria de la salud; en vez de jerarquizar la salud le estamos bajando cada vez más el nivel”.

En este marco, dijo que el tema de las postas sanitarias es “lamentable” y agregó que “la gente no tiene ambulancias, no tiene médico; están mal, ediliciamente rotas; no tienen aparatología básica para poder hacer una reanimación, no cuentan con tubos de oxígeno”.

Además, mencionó que Verónica Segura, “Roly” Guerrero y Antonio Arpires no asistieron a la reunión con los trabajadores de la salud para dialogar “sobre la crisis en salud pública que está atravesando Fray Mamerto Esquiú”.

Cabe recordar que Acosta en julio de 2018 presentó la ordenanza básica de salud. Según lo relatado por la legisladora municipal, este año en contexto de pandemia volvió a insistir para que sea tratada y aprobada, pero los tres concejales mencionados anteriormente, “movilizados por el intendente Ferreyra no quisieron tratarla ni aprobarla”.

La concejala insiste en que el sistema de salud municipal de Fray Mamerto Esquiú no existe. “No tenemos absolutamente nada”, aseguró.

En este contexto Acosta informó a La Unión que hay una ordenanza del Banco de Medicamentos y tampoco se está ejecutando.

“Sin embargo, la semana pasada le envié una nota a la concejala Verónica Segura porque entrega remedios a vecinos en su oficina en el CD, cuando yo en calidad de responsable de este órgano deliberativo no tenía conocimiento; me enteré a través de redes sociales que la señora abiertamente está dando medicación para problemas del corazón, cuando sabemos que no se puede dar medicación de mediana y alta complejidad sin el control farmacéutico correspondiente”, explicó y comentó que pidió informes porque no cree conveniente hacerlo sin los controles adecuados.

“Escupen para arriba y esperan a que vuelva porque no quieren tratar una ordenanza básica de salud, no quieren aplicar la ordenanza del Banco de Medicación, hemos regalado una ambulancia, pero sí tienen el tupé de venir a entregar remedios de alta complejidad en el seno del CD”, arremetió.

Por otra parte, con relación al encuentro que llevaron a cabo con los trabajadores de la salud, señaló que también hablaron de “la vacunación inapropiada del intendente Guillermo Ferreyra, atendiendo a que es joven, sin problemas de salud y con solo 44 años de edad”.

“Podrán decirme que es personal estratégico, pero con ese criterio yo también lo soy y trabajé durante todo el año pasado, no me tomé licencia ni vacaciones y también estoy en contacto permanente con personas que vienen al Concejo Deliberante”, manifestó.

En este sentido, resaltó que, sin embargo, no optó por vacunarse. “Nunca me lo ofrecieron y tampoco corresponde”, acotó.

No obstante, contó que se pidió la vacunación para los adultos mayores del departamento porque las jurisdicciones vecinas ya están vacunando, como Capital y Valle Viejo. “El Intendente dijo que cerca del 15 de marzo recién van a ser vacunados y me parece, con mucho respeto por la ministra Claudia Palladino, pero me parece que se les está yendo la mano con la gente de Fray Mamerto Esquiú; no veo por qué nuestros ancianos tienen que seguir esperando y seguir encerrados en nuestro departamento”, expresó.

Sesiones frustradas

Cabe recordar que el CD de dicho departamento aún no puede concretar la sesión preparatoria que antecede a la apertura del período ordinario porque, si no hay ausencias, tras el cuarto intermedio se levanta la sesión por falta de quórum.

La semana pasada, luego de tres intentos fallidos por ausencias de ediles, la cita deliberativa fracasó nuevamente. Es decir que no pudieron completar la asunción de las autoridades ni acordar la agenda anual porque los concejales se retiraron del recinto.

Origen del conflicto

El conflicto dentro del cuerpo de concejales, según indicó la presidenta del CD Susana Acosta a Diario La Unión, surgió a partir de la aprobación de la división administrativa del órgano deliberativo respecto del departamento Ejecutivo “atendiendo al mal manejo de los recursos públicos por parte del Intendente y en lo que respecta a los recursos del Concejo Deliberante”.

“Este desastre ético comenzó en junio cuando el Intendente se volvió loco porque se aprobó la separación administrativa del CD”, sentenció la edila.

“No tenía ni tinta para imprimir una nota”, agregó.

Según relató, Ferreyra convenció en primer lugar al concejal Arpires, luego “dio vuelta la voluntad” del concejal “Roly” Guerrero y por último la de Segura.