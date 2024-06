Se profundiza el conflicto por la paritaria municipal y el SOEM pide una audiencia con Jalil

A la espera de una respuesta favorable del Municipio de la Capital, los trabajadores nucleados en el SOEM no dan el brazo a torcer y continúan con las medidas de fuerza. En ese marco, se cumplieron 30 días de huelga, y 11 días de acampe frente al Palacio Municipal y diez movilizaciones por las calles de la capital catamarqueña.

En la mañana de este jueves, los municipales decidieron cambiar su recorrido y se movilizaron en caravana hacia la Casa de Gobierno. En las afueras del edificio gubernamental, los referentes sindicales solicitaron una audiencia con el gobernador Raúl Jalil, para interiorizarlo sobre las medidas de fuerza y pedir su intermediación en el conflicto municipal.

“Pedimos que el gobernador interceda en este conflicto que no se destraba por decisión exclusiva del intendente”, indicó el secretario general del SOEM, Luís Álamo.

Frente a este escenario, el gremialista cargó contra la gestión de Gustavo Saadi. “Las autoridades que se dan de dialoguistas no lo demuestras. Quieren dividir y minimizar el conflicto”, indicó.

“El intendente nunca tuvo contacto con el sindicato. Solamente salía cuando se firmaban las actas de recomposición salarial, pero contacto con nosotros en mesa de conversaciones o problemáticas de los trabajadores, nunca lo hizo”, señaló el gremialista.

“Él quiere que todos seamos precarizados porque no le gusta los trabajadores asalariados”, advirtió Álamo.

Tras una semana que se desarrolló entre reuniones y versiones cruzadas, el acuerdo entre el Gobierno municipal y el SOEM se desvaneció. No hubo respuesta oficial a la contrapuesta que presentó la representación de los municipales capitalinos.

En este tira y afloje, el sindicato dio el visto bueno a la propuesta de una recomposición que implique una suba del 25% de los haberes, en dos partes, más una remuneración extraordinaria de 60 mil pesos.

Sin embargo, no se firmó el acta acuerdo debido a que el SOEM solicitó, además del aumento, dar marcha atrás con los descuentos realizados a los empleados de “Catamarca Ciudad Trabaja”, reincorporar a los becados dados de baja y garantizar el no descuento sobre el sueldo de junio por los días de paro. Tres peticiones que el Municipio decidió no aceptar.