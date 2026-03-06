Sebastián Amerio asume la Procuración del Tesoro de la Nación

La administración encabezada por el presidente Javier Milei ha formalizado un movimiento estratégico de alto impacto en la estructura del Estado nacional. A través de un comunicado oficial difundido por la Procuración del Tesoro de la Nación, se informó la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular del organismo, responsable directo de ejercer la defensa jurídica del Estado. Amerio sucederá en el cargo a Santiago Castro Videla, quien mantendrá un rol activo dentro de la institución al integrar una de las subprocuraciones que conformarán la nueva estructura organizativa que el Gobierno busca implementar para robustecer el área.

La visión detrás del recambio de mando

Desde el Ejecutivo nacional se ha subrayado que este cambio responde a una necesidad imperativa de fortalecer la influencia política y técnica de la Procuración en una etapa considerada fundamental para la defensa legal de la actual gestión. La trayectoria reciente de Amerio al frente de la Secretaría de Justicia ha sido el eje que motivó esta promoción, ya que, según destacaron fuentes gubernamentales, su labor previa fue reconocida por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas estructurales cuyo fin último ha sido la modernización del sistema judicial y la optimización de la respuesta estatal frente al fenómeno delictivo.

El respaldo a la gestión saliente de Amerio en la Secretaría de Justicia se sustenta en una serie de logros técnicos de gran alcance que han transformado el paradigma de la persecución penal y la eficiencia administrativa. Entre los pilares más destacados de su labor se menciona la exitosa implementación del sistema acusatorio, el cual alcanzó el 65% del territorio nacional en el transcurso de los últimos dos años. Asimismo, se destacó la modernización del sistema registral automotor y el impulso constante de reformas legislativas de gran envergadura, tales como las leyes de Juicio en Ausencia, Reiterancia y Reincidencia, además de la reciente consolidación del Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años.

Una nueva estructura para la defensa estatal

El esquema propuesto por el Gobierno busca expandir significativamente el alcance operativo de la Procuración mediante una reconfiguración interna. Amerio no estará solo en este desafío, ya que contará con el apoyo directo de tres subprocuradores destinados a potenciar la capacidad de respuesta del organismo. La novedad principal radica en la integración de Santiago Castro Videla a una de estas subprocuraciones, consolidando un equipo de trabajo que se suma a la gestión de Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija, quienes continúan liderando otras áreas críticas de la institución.

Es importante señalar que la transición no estuvo exenta de particularidades comunicacionales. En un primer momento, el comunicado oficial difundido por la Procuración indicaba que el organismo pasaría a depender jerárquicamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Sin embargo, apenas unos instantes después, fuentes oficiales rectificaron la información, aclarando que se trató de un "error de redacción" en el texto inicial, reafirmando así el estatus independiente de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Con este movimiento, el oficialismo busca blindar su representación jurídica y asegurar que la Procuración actúe con la agilidad necesaria frente a los desafíos legales que enfrenta la gestión presidencial en el complejo escenario actual. La llegada de Amerio, con su historial reciente en reformas de corte penal y procesal, marca una continuidad con la agenda de transformación del sistema judicial promovida por la gestión de Javier Milei.