Según Cafiero Argentina tiene hoy un rol relevante en el mundo por el liderazgo de Alberto Fernández

El canciller Santiago Cafiero aseguró hoy que Alberto Fernández “es el mejor candidato a presidente del peronismo” y que Argentina tiene un rol relevante en el mundo “por su liderazgo”.

En una entrevista con Romina Mangel, por FM Milenium, el ex jefe de Gabinete minimizó los enfrentamientos internos con el kirchnerismo y planteó que “es una anécdota” si el Presidente no se habla con Cristina Kirchner o con el ministro del Interior. “Hay que dejar de comentar anécdotas. Peor, si son falsas. Hoy está todo posado en lo anecdotario, en ver si tal y cual hablan. Si seguimos debatiendo sobre las anécdotas nos alejamos más de lo que está necesitando el pueblo argentino”, explicó.

En esa línea, Cafiero remarcó que mantener la unidad del Frente de Todos “es una responsabilidad colectiva” y apuntó contra los “compañeros que se esfuerzan más en diferenciarse internamente y en cuestionar las medidas de gobierno antes que contrastar modelos de país”.

Según su visión, los planteos internos “no llevan a ningún lado, solo generan la posibilidad vanidosa de aparecer en un medio de comunicación. Es por vanidad, eso no construye nada”.

Por otro lado, el canciller destacó que Alberto Fernández convocó a una mesa de diálogo de la coalición donde se debatirán todos los temas. “Este siempre fue un peronismo abierto al debate. El peor peronismo es el de la obediencia, ese peronismo te achica”, en referencia al kirchnerismo. Y agregó: “Le tenemos que ganar a Macri, Trump y Bolsonaro, esa derecha con visos antidemocráticos”.

Santiago Cafiero y Alberto Fernández (Presidencia)

Consultado sobre la realidad económica, Cafiero destacó que en Argentina hoy se está creando empleo aunque reconoció que “falta recuperar los salarios”.

“El macrismo destruyó 23 mil pymes. Hay que recuperarse de eso, de la pandemia y de los efectos de la guerra”, sintetizó.

En ese contexto, planteó que Alberto Fernández es el mejor capacitado para continuar con un “proceso de crecimiento” en el contexto internacional actual.

“La Argentina hoy, por el liderazgo de Alberto, tiene un rol relevante en el mundo. La Argentina que viene va a tener un rol más relevante. Fue un liderazgo latinoamericano reconocido en el mundo”, dijo Cafiero.

A modo de ejemplo, destacó que el Presidente fue invitado al G7, “algo que no pasó nunca”, que fue el primer mandatario recibido por el presidente francés Emmanuel Macron y que Lula da Silva visitó la Argentina apenas 20 días después de ganar la elección. A su vez, negó que el Gobierno haya “reculado” respecto a la visita del dictador venezolano Nicolás Maduro a la cumbre de la CELAC.

“No había ningún problema con Maduro acá, tenía inmunidad diplomática, él habrá decidido. Venezuela es parte de la CELAC y el multilateralismo se practica con los países sentados en la mesa. Aún con los países con los que no estás de acuerdo. El multilateralismo es eso. En el G20 también hay países que son democráticos y otros que no lo son”, dijo el canciller, que también negó haber sido “corrido” por Patricia Bullrich y los dirigentes del PRO que denunciaron la eventual llegada de Maduro al país.

Finalmente, en medio de las especulaciones y presiones por parte del kirchnerismo para que baje su candidatura, el canciller confirmó que está trabajando para la reelección de Alberto Fernández

“Me parece que llevó adelante una gestión en un contexto muy adverso, construyó los cimientos para el despegue de la Argentina del futuro. Interrumpir ese proyecto va a ser nocivo para la Argentina”, argumentó.

“Yo creo que el mejor candidato que tiene el peronismo es Alberto Fernández”, concluyó.