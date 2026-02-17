El Gobierno acelera la Reforma Laboral: buscan sanción definitiva antes de la apertura de sesiones ordinarias

En una semana de definiciones políticas de alto impacto, el oficialismo ha trazado una hoja de ruta precisa para convertir en ley la ambiciosa Reforma Laboral. Tras intensas jornadas de debate y una reunión estratégica definitoria este martes, los legisladores de La Libertad Avanza han resuelto los plazos para el tratamiento legislativo, a pesar de que las negociaciones con la oposición dialoguista y los aliados provinciales continúan abiertas. El objetivo del Poder Ejecutivo es claro: que el presidente Javier Milei pueda presentarse ante el Congreso el próximo 1 de marzo con la ley sancionada, marcando así un hito en el inicio del período de sesiones ordinarias.

La estrategia parlamentaria se terminó de diagramar este martes, tomando como base la reunión clave mantenida el lunes en la Quinta de Olivos entre la senadora y referente del bloque libertario, Patricia Bullrich, y el propio jefe de Estado. En ese encuentro se decidió que la Mesa Política, integrada por figuras de peso como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coordinaría los tiempos de ambas cámaras para garantizar el éxito de la iniciativa.

El cronograma de la sanción y la vuelta al Senado

La actividad legislativa comenzará este miércoles con la firma del dictamen de mayoría en un plenario de comisiones. La discusión se centrará en la Comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda, bajo la conducción de Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente. Una vez obtenido el dictamen, el oficialismo abrirá el recinto el jueves para sancionar el proyecto con modificaciones, lo que obligará a que el texto regrese a la Cámara Alta.

El calendario previsto para la sanción definitiva es el siguiente:

Miércoles 25: Firma del dictamen en comisiones a partir de las 14:00 horas.

Firma del dictamen en comisiones a partir de las 14:00 horas. Jueves 26: Sesión en la Cámara de Diputados para aprobar modificaciones.

Sesión en la Cámara de Diputados para aprobar modificaciones. Viernes 20: Diagramación de la agenda en el Senado por parte de Patricia Bullrich.

Diagramación de la agenda en el Senado por parte de Patricia Bullrich. Viernes 27: Sesión definitiva en el Senado para sancionar la ley.

En la Cámara Baja, la coordinación operativa recae sobre Martín Menem y el ministro Diego Santilli, junto a los diputados Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici. Estos últimos no solo trabajan en la redacción final, sino que realizan un minucioso conteo de voluntades. El oficialismo confía en alcanzar un respaldo que supere los 140 sufragios a favor en la votación en general.

La corrección del Artículo 44 y las licencias médicas

Un punto central de la discusión actual gira en torno a un "error" detectado en la redacción del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad. El texto incorporado originalmente en el Senado no distinguía adecuadamente entre patologías leves y graves, estableciendo que el trabajador cobraría un 75% del salario en casos de enfermedades "involuntarias" (como gripe o cáncer) y un 50% en enfermedades "voluntarias" derivadas de actividades de riesgo.

La senadora Patricia Bullrich reconoció que "el error fue no haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables" y adelantó que la actual ley "no distingue entre un esguince y un cáncer". Ante la negativa de los sectores dialoguistas —como el Pro, la UCR y fuerzas provinciales— de corregir esto vía reglamentación o ley complementaria, los libertarios aceptaron modificar el proyecto en Diputados. La nueva redacción buscará asegurar el 100% del pago en casos de enfermedades severas, siempre bajo "corroboración concreta y fehaciente".

El respaldo de Caputo y las demandas de la oposición

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, expresó su asombro por la falta de festejos ante los beneficios de la ley para el sector empleador. Caputo destacó que la reforma implica una baja de las cargas patronales del 85% para los nuevos empleos, calificando este punto como "lo más importante de la ley". Bullrich respaldó esta visión a través de sus redes sociales, pidiendo que la corrección de un artículo no tape una medida esencial para la creación de trabajo formal.

No obstante, las negociaciones siguen activas. Sectores como el Pro reclaman cambios adicionales, entre ellos la implementación del pago de haberes mediante billeteras virtuales. Para la diputada Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque oficialista, la Modernización Laboral es "imprescindible para el cambio definitivo", sosteniendo que solo a través de la generación de empleo el país podrá alcanzar el crecimiento. Con este escenario, el Gobierno se encamina a una semana frenética donde la muñeca política será puesta a prueba para cumplir con el deseo presidencial.