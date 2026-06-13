Diputados denunciaron a Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

El control de la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos ha vuelto a colocarse en el centro del debate político y judicial en la Argentina. En las últimas horas, la escena institucional se vio sacudida por una presentación judicial de peso: los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, formalizaron una denuncia penal contra el actual jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. La acusación se centra en presuntas e importantes inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los períodos fiscales de los años 2024 y 2025.

De acuerdo con el texto de la presentación judicial, el ministro coordinador habría incurrido en la omisión de declarar bienes y activos en sus respectivos informes patrimoniales. Pero el cuestionamiento no se detiene allí, ya que los legisladores también señalan que el funcionario habría brindado información incorrecta en documentos oficiales que fueron oportunamente remitidos al Congreso de la Nación. Ante este escenario, Frade y Ferraro solicitaron de manera expresa que la Justicia investigue la posible comisión del delito de falsedad ideológica, una figura que se encuentra expresamente prevista y penada por el Código Penal argentino.

El Origen del Conflicto: Admisiones Públicas y Rectificaciones

El origen de esta denuncia penal no surge de una filtración anónima, sino de las propias palabras del jefe de Gabinete. La presentación de los diputados opositores tomó cuerpo tras una serie de explicaciones públicas ofrecidas por el propio Manuel Adorni en el marco de diversas entrevistas periodísticas. En aquellos espacios mediáticos, el funcionario reconoció abiertamente haber cometido errores en sus declaraciones juradas y confirmó que, debido a ello, procedió a la presentación de las correspondientes rectificaciones ante la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, para los denunciantes, estas admisiones públicas lejos de subsanar la falta, expusieron una situación de extrema gravedad institucional. Según lo expresado por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, el jefe de Gabinete admitió de forma pública no haber informado de manera oportuna determinados activos previos a su ingreso al Estado. Entre los elementos omitidos en las primeras instancias, se destacan:

Tenencias específicas en criptomonedas.

Una herencia familiar en efectivo.

Diversas inconsistencias profundamente vinculadas a propiedades inmobiliarias.

Radiografía de los Bienes Omitidos bajo la Lupa Judicial

El escrito presentado ante los tribunales detalla con precisión quirúrgica el entramado de los activos que habrían quedado fuera de los informes patrimoniales obligatorios. La denuncia especifica la presunta omisión de, al menos, tres bienes de considerable valor:

Un inmueble ubicado en el country Indio Cuá, situado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Un departamento emplazado en el barrio porteño de Caballito, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un tercer inmueble, de carácter heredado, localizado en la ciudad de La Plata.

Para los diputados de la Coalición Cívica, el argumento de la subsanación posterior carece de validez para frenar la acción de los tribunales. Los legisladores dejaron asentado en el documento que la posterior corrección de las declaraciones no elimina una eventual responsabilidad penal que se derive de las omisiones cometidas en las declaraciones originales.

El Debate sobre el "Error Involuntario" y el Impacto Institucional

Uno de los puntos donde la denuncia ejerce mayor presión analítica es en el cuestionamiento directo a la línea de defensa pública que ensayó el funcionario. Manuel Adorni atribuyó las irregularidades detectadas a lo que calificó como errores involuntarios, sumado a una supuesta falta de comprensión sobre el verdadero alcance y la magnitud de sus obligaciones como funcionario de la administración pública.

La respuesta de los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro quedó plasmada de forma contundente en el escrito:

"Las declaraciones juradas son documentos públicos y cualquier ocultamiento deliberado puede constituir falsedad ideológica".

El texto judicial subraya otro componente central que agrava la mirada sobre la conducta del jefe de Gabinete: el factor temporal. Se detalla que el funcionario habría sostenido durante varios meses que su patrimonio estaba correctamente declarado, para luego, de forma intempestiva, terminar reconociendo la existencia real de bienes que simplemente no figuraban en sus presentaciones iniciales.

A entender de los denunciantes, esta conducta sostenida en el tiempo podría haber afectado de manera directa los mecanismos de control que se encuentran explícitamente previstos por la Ley de Ética Pública. Asimismo, los legisladores recalcaron que el episodio reviste una especial gravedad debido al alto cargo que Adorni ocupa hoy en el organigrama del Poder Ejecutivo.

El Informe ante el Congreso y el Futuro de la Causa

El radio de la denuncia se extiende también a la actividad parlamentaria del propio jefe de Gabinete. La presentación judicial hace una referencia explícita al informe de gestión que el funcionario presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril. Según los términos plasmados por los denunciantes, fue en ese preciso documento oficial ante el Poder Legislativo donde también se habrían terminado reflejando las inconsistencias patrimoniales bajo sospecha.

Con el fin de evitar confusiones en el terreno de los tribunales, tanto Frade como Ferraro se encargaron de aclarar puntualmente que esta nueva denuncia no se superpone con otra causa judicial que ya se encuentra en curso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Por el contrario, este nuevo expediente apunta de manera específica y exclusiva a determinar si existieron omisiones deliberadas y la introducción de declaraciones falsas en documentos oficiales.

En el tramo final de su presentación, los diputados nacionales solicitaron formalmente que se instruya la correspondiente investigación penal. A su vez, requirieron que, en caso de comprobarse de forma efectiva la existencia de los hechos denunciados, se apliquen con rigurosidad las sanciones correspondientes, entre las cuales se incluye explícitamente la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tras la formalización del trámite, la causa ha quedado ahora de manera exclusiva en manos de la Justicia, el poder que deberá analizar minuciosamente si existen los elementos de prueba suficientes para avanzar formalmente en la investigación penal del jefe de Gabinete.