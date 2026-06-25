Senado dio media sanción a proyectos sobre políticas sociales y deporte

La Cámara de Senadores de la Provincia celebró este jueves su 9° sesión ordinaria, en una jornada legislativa marcada por el tratamiento de iniciativas vinculadas a la organización de la política social, el reconocimiento a trayectorias deportivas y el acompañamiento institucional a actividades educativas, culturales y comunitarias desarrolladas en distintos puntos de Catamarca. La sesión fue encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, y concluyó con la aprobación de dos proyectos de ley que obtuvieron media sanción y fueron girados a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El temario aprobado muestra una agenda diversa, con propuestas que van desde la creación de herramientas de gestión estatal para ordenar la asignación de ayudas sociales hasta la nominación simbólica de una obra pública con el nombre de un deportista. A eso se sumó una serie de declaraciones de interés impulsadas por legisladores y legisladoras, que alcanzaron aniversarios escolares, capacitaciones, proyectos pedagógicos y expresiones artísticas.

Creación de un padrón único de beneficiarios de ayudas sociales

Uno de los proyectos que recibió media sanción fue el presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos, mediante el cual se propone la creación del Padrón Único Provincial de Beneficiarios de Ayudas, Asistencias y Beneficios Sociales. La iniciativa apunta a constituir una herramienta de registro, sistematización y coordinación de toda la información vinculada con las ayudas económicas, asistencias sociales y beneficios otorgados por organismos del Estado Provincial.

El proyecto se plantea como un instrumento de organización y centralización de datos, con el objetivo de reunir en un mismo esquema la información dispersa en distintas áreas estatales. De acuerdo con la propuesta, esa base permitiría no sólo conocer con mayor precisión el universo de beneficiarios alcanzados por las políticas públicas, sino también ordenar la intervención del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad social.

En los fundamentos del proyecto, Figueroa Castellanos sostuvo que esta herramienta permitirá avanzar hacia una política social basada en información actualizada y organizada, favoreciendo una distribución más equitativa de los recursos disponibles y evitando la fragmentación de las respuestas estatales. La referencia a la fragmentación aparece como uno de los diagnósticos que sostiene la iniciativa: la existencia de múltiples áreas con intervención social, pero sin un esquema unificado de registro y coordinación, puede derivar en superposiciones, vacíos o desigualdades en la asistencia.

Provincia y municipios

Otro de los puntos destacados por el senador autor del proyecto fue la importancia de la articulación entre organismos provinciales y de la adhesión de los municipios para consolidar esta herramienta. Según expresó en sus fundamentos, esa integración permitiría fortalecer una concepción de la política social como una responsabilidad compartida entre los distintos niveles del Estado.

Ese aspecto no es menor dentro de la lógica de la iniciativa. El padrón no se plantea solamente como un registro administrativo provincial, sino como un sistema que podría ampliarse y robustecerse a partir de la cooperación con los gobiernos municipales. En esa línea, el proyecto propone un enfoque coordinado de la asistencia social, con capacidad para reunir información, ordenar prestaciones y mejorar el seguimiento de las personas o grupos familiares que reciben ayuda estatal.

La media sanción otorgada por el Senado deja así encaminada una propuesta que, en caso de avanzar en Diputados, podría modificar la forma en que se organiza la información sobre ayudas, asistencias y beneficios sociales en Catamarca, incorporando criterios de sistematización y control en un área especialmente sensible para la gestión pública.

La ciclovía entre San Antonio y Las Pirquitas

La segunda iniciativa que obtuvo media sanción fue el proyecto presentado por el senador Guillermo Ferreyra, que propone asignar el nombre de "Nicolás Navarro" al tramo de la ciclovía ubicada sobre la Ruta Provincial N° 1, comprendido entre las localidades de San Antonio y Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

La propuesta busca reconocer la trayectoria deportiva y humana de Nicolás Navarro, poniendo en valor sus participaciones y premios obtenidos en competencias nacionales e internacionales de ciclismo. La decisión de asociar su nombre a ese tramo de ciclovía se apoya, según los fundamentos, en una doble dimensión: por un lado, el homenaje a una figura vinculada al deporte; por otro, el reconocimiento del valor comunitario que adquirió ese espacio dentro del departamento.

El proyecto destaca que la ciclovía se convirtió en un lugar de encuentro para niños, jóvenes, familias, deportistas y vecinos, promoviendo la actividad física, los hábitos saludables y la vida comunitaria. Desde esa mirada, la nominación no se limita a identificar una obra pública con un nombre propio, sino que busca dotarla de un significado vinculado a los valores que el ciclismo representa.

En ese sentido, la iniciativa sostiene que asignarle el nombre de Nicolás Navarro a la ciclovía no implica solamente una señalización formal, sino una forma de inscribir en ese espacio una referencia asociada al esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el recorrido humano y deportivo del homenajeado.

Declaraciones de interés

Además de los proyectos de ley, durante la sesión la Cámara alta acompañó diversas declaraciones de interés impulsadas por los senadores y senadoras Guillermo Ferreyra, Belén Menecier y Pamela López. Las distinciones alcanzaron actividades y propuestas de distinta naturaleza, con eje en la educación, la cultura, la formación profesional y la vida comunitaria.

Entre ellas, se declaró de Interés Educativo, Cultural y Social el 60° aniversario de la inauguración del edificio escolar de la Escuela Primaria N° 434 "El Rosario", un reconocimiento que pone en valor la trayectoria institucional de ese establecimiento educativo.

También fue declarada de interés la capacitación "Liderazgo Judicial para la Gestión de Equipos", que se desarrollará el 7 de julio de 2026 en forma simultánea en el Complejo Urbano Girardi de la Capital y en la sede Belén de la Universidad Nacional de Catamarca. La inclusión de esta actividad dentro de las declaraciones aprobadas muestra la atención del Senado hacia instancias de formación vinculadas al ámbito judicial y a la gestión de equipos.

En la misma línea, se reconoció el proyecto pedagógico integral "Justa del Saber: mujeres de la patria", elaborado por la profesora Deborah Araceli Nieva y previsto para desarrollarse entre el 22 de junio y el 9 de julio en instituciones educativas de nivel primario de Tinogasta. La propuesta se incorpora así a la agenda de reconocimientos legislativos por su dimensión educativa y cultural.

A su vez, la Cámara declaró de interés el lanzamiento musical del primer single de Alexia Roldán, una niña de 11 años oriunda de San Antonio, en el departamento Paclín, sumando a la sesión una distinción orientada al reconocimiento de una expresión artística y del talento local emergente.