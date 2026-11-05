Silencio en la Casa Rosada tras la renuncia de Peña: Milei monitorea la crisis de su aliado

El Gobierno argentino permaneció en silencio luego de conocerse la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, uno de los principales aliados regionales del mandatario Javier Milei. La dimisión, anunciada en medio de una crisis bancaria y de un escenario de creciente presión política, no generó una reacción pública inmediata por parte de la Casa Rosada ni una referencia del jefe de Estado argentino en sus redes sociales.

La noticia se conoció pasadas las 13:00 de este jueves y no tuvo impacto público en Balcarce 50. Las fuentes oficiales optaron por evitar declaraciones sobre la situación política que atraviesa el país vecino. Ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas, desde el Gobierno se limitaron a señalar que "monitorean los acontecimientos", sin anticipar la posibilidad de emitir un pronunciamiento.

La reserva oficial se produce pese a la relación de cercanía que Javier Milei había desarrollado con Peña y a los distintos canales de diálogo establecidos entre ambos gobiernos. El mandatario paraguayo formaba parte del grupo de aliados regionales del Presidente argentino, por lo que su salida del poder abre un escenario que el Ejecutivo busca analizar antes de fijar una posición.

En la Casa Rosada consideran necesario reconstruir la secuencia política e institucional que derivó en la renuncia. La evaluación preliminar dentro de un sector de peso del Gobierno es negativa respecto de las circunstancias que rodearon la salida del mandatario paraguayo.

"Parece feo. Hay que mirar con detalle el proceso", expresaron desde ese ámbito del Ejecutivo, en una señal de cautela frente a los acontecimientos que se desarrollaron en Asunción.

La llegada de León XIV concentra la agenda oficial

Mientras la crisis política y bancaria de Paraguay ocupa la atención de los funcionarios argentinos, el oficialismo mantiene sus esfuerzos concentrados en otro desafío inmediato: la preparación de los detalles técnicos y logísticos para recibir al papa León XIV, cuya llegada está prevista a partir de este domingo 8 de noviembre.

El operativo de recepción del pontífice mantiene ocupadas a las distintas líneas libertarias por estos días. Esa agenda constituye uno de los principales motivos por los que el Gobierno no prevé, al menos por el momento, emitir expresiones públicas sobre la situación paraguaya.

La atención puesta en la visita papal coincide con una postura de prudencia frente a la crisis del país vecino. La Casa Rosada busca observar cómo se desarrollaron los acontecimientos antes de establecer una posición oficial sobre la renuncia de Peña y sus posibles implicancias.

En paralelo, el presidente Javier Milei mantuvo su actividad en redes sociales sin hacer referencia al escenario político paraguayo. El economista se limitó a repostear una publicación que mencionaba que su libro "El Fin de la Inflación" será editado en francés. Sobre esa novedad, comentó: "Fenómeno barrial".

No hubo, en cambio, ninguna mención del mandatario argentino a la renuncia de su aliado ni al escándalo bancario que atraviesa Paraguay.

Peña anunció su dimisión en medio de la presión política

El presidente paraguayo comunicó su decisión de renunciar a través de su cuenta oficial de X, en un mensaje dirigido a sus compatriotas en el que describió el momento como uno de los más difíciles de su vida.

"Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia", escribió Peña.

La dimisión se produjo después de que la presión política sobre el mandatario se incrementara. Diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones, en una moción que se encontraba en pleno desarrollo dentro del Congreso.

En ese contexto, Peña explicó que su decisión respondía a la necesidad de preservar la estabilidad política e institucional del país. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", afirmó en sus redes sociales.

El mandatario renunciante también expresó un pedido de disculpas a la población paraguaya por las circunstancias que atravesaba su administración.

"Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", sostuvo.

La crisis bancaria y las consecuencias sobre los ahorros de los ciudadanos ocuparon otro lugar central en el mensaje de Peña. El expresidente aseguró que su prioridad será "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" al sistema financiero.

La Cancillería evita pronunciarse

La postura de cautela no se limita a la Casa Rosada. En el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, tampoco anticipan un pronunciamiento diplomático sobre la renuncia de Santiago Peña. La reserva del área de política exterior se mantiene pese a los vínculos que Milei había desarrollado con el mandatario paraguayo y a los distintos canales de diálogo existentes entre ambos gobiernos.

La Argentina tampoco comunicó oficialmente si habrá contactos con las nuevas autoridades paraguayas ni si la crisis tendrá consecuencias sobre la agenda bilateral.

En el Ejecutivo consideran que todavía es necesario analizar con detalle el proceso que precipitó la salida de Peña antes de establecer una posición institucional. La evaluación preliminar de un sector de peso del Gobierno refleja preocupación por las circunstancias que rodearon la renuncia.

La prudencia diplomática también implica evitar definiciones anticipadas sobre el escenario político que se abrirá en Paraguay, mientras continúan las repercusiones de la crisis bancaria y de las presiones que enfrentaba el mandatario.