Mistol Ancho ampliará su planta procesadora de semillas de soja en Los Altos

La empresa Mistol Ancho, ubicada en la localidad de Los Altos, se prepara para avanzar en una nueva etapa de su desarrollo industrial con la ampliación de su planta procesadora de semillas de soja. El proyecto permitirá más que duplicar su capacidad actual de producción y, al mismo tiempo, incorporar tecnología destinada a mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones mediante el uso de energía renovable.

La iniciativa representa un nuevo paso para la firma, que busca incrementar su capacidad industrial y responder al crecimiento sostenido de la demanda de semillas de soja. La ampliación de la infraestructura productiva se encuentra en marcha y tiene prevista su inauguración antes de finalizar el año.

En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el productor y empresario Daniel Bartolucci, en la que se analizaron los avances de la obra y los detalles vinculados con la ampliación de la planta. El encuentro contó con la participación de funcionarios provinciales relacionados con distintas áreas de la gestión.

Acompañaron al mandatario el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro. También estuvieron presentes la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, y la secretaria de Estado de Gabinete, Luz Soria.

La reunión permitió abordar el estado del proyecto y sus principales características, en una instancia de seguimiento de una inversión que apunta a fortalecer la capacidad de procesamiento de la empresa radicada en Los Altos.

Una producción que supera las 380.000 bolsas anuales

Actualmente, Mistol Ancho produce alrededor de 380.000 bolsas de semillas de soja por año. Ese volumen constituye la base de la actividad de la firma y refleja su presencia en el mercado de semillas, con una comercialización concentrada principalmente en el centro del país.

De acuerdo con los datos informados, el destino de la producción se distribuye de la siguiente manera:

95% de las semillas se comercializa en el centro del país.

5% restante se destina al mercado del Noroeste Argentino (NOA).

La producción actual alcanza aproximadamente 380.000 bolsas anuales.

La ampliación permitirá más que duplicar la capacidad de producción.

Bartolucci explicó que la obra responde a la necesidad de acompañar el crecimiento sostenido de la demanda. "La ampliación permitirá más que duplicar la capacidad actual de producción y responder al crecimiento sostenido de la demanda de semillas de soja", señaló el empresario.

La proyección de incrementar la capacidad productiva supone una transformación en la escala de funcionamiento de la planta. El objetivo planteado por la empresa es contar con una infraestructura que permita atender un mercado en expansión, a partir de una mayor capacidad de procesamiento.

Paneles solares para abastecer las instalaciones

Uno de los componentes centrales de la ampliación será la incorporación de paneles solares sobre el techo de la planta. La tecnología permitirá abastecer íntegramente las instalaciones con energía renovable, incorporando un nuevo aspecto al desarrollo industrial de Mistol Ancho.

La inversión en infraestructura energética forma parte de los detalles contemplados dentro del proyecto y se vincula con la búsqueda de una mayor eficiencia en el funcionamiento de la planta. La generación de energía renovable se integrará así a la ampliación de la capacidad productiva, como parte de una misma iniciativa.

La Ley de Clúster como herramienta para la inversión

La inversión destinada a la infraestructura energética puede concretarse a través de los beneficios contemplados en la Ley de Clúster, una herramienta orientada a promover inversiones y fortalecer la producción.

En el marco del proyecto, ese instrumento aparece como una alternativa para avanzar con la incorporación de tecnología renovable en las instalaciones de Mistol Ancho. La iniciativa combina, de este modo, la ampliación industrial con una inversión energética que permitirá abastecer la planta mediante paneles solares.

El desarrollo de la obra y la incorporación de estos componentes forman parte de los aspectos analizados durante la reunión entre el gobernador Raúl Jalil, los funcionarios provinciales y Daniel Bartolucci.