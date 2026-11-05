Senado: media sanción a dos leyes sobre la educación

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 25° sesión ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos. Durante el encuentro, el Pleno dio tratamiento a distintas iniciativas legislativas relacionadas con la educación, la seguridad vial, la infraestructura, los servicios públicos y el reconocimiento de instituciones y referentes de la comunidad catamarqueña.

En el marco del orden del día, se aprobaron con media sanción dos proyectos de Ley que fueron girados a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento. Las propuestas abordaron, por un lado, la denominación de un establecimiento educativo del departamento Ambato y, por otro, la creación de un servicio de conducción asistida en todo el territorio provincial.

La sesión también incluyó pedidos al Poder Ejecutivo Provincial para avanzar con obras de infraestructura, saneamiento, provisión de agua potable y refacciones escolares en distintas localidades del interior. A su vez, se acompañaron declaraciones de interés y reconocimientos a instituciones educativas, producciones culturales, deportistas, artistas y referentes comunitarios.

Nombre para la Escuela Secundaria N° 35 de Los Varela

Uno de los proyectos que obtuvo media sanción fue impulsado por la senadora Romina Williams y propone imponer el nombre de "Alejandro Agüero" a la Escuela Secundaria N° 35 de la localidad de Los Varela, departamento Ambato.

La iniciativa establece la incorporación de dicha denominación y dispone que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación o del organismo que en el futuro lo reemplace, deberá realizar las adecuaciones administrativas, registrales y técnicas necesarias para su implementación.

En los fundamentos del proyecto se destaca que la elección del nombre surgió de un proceso de participación democrática de los alumnos de toda la institución. Los estudiantes realizaron una votación entre distintos candidatos y finalmente eligieron a Alejandro Agüero.

La propuesta busca poner en valor la trayectoria de este vecino de Los Varela, quien se desempeñó como docente y director de la entonces Escuela Primaria N° 9, en el año 1939. De acuerdo con los antecedentes recopilados, Agüero se caracterizó por su vocación solidaria y su compromiso con la comunidad. Entre sus acciones se destaca el hecho de haber albergado gratuitamente en su propia vivienda a estudiantes provenientes de localidades como Humaya, Balcosna y El Bolsón.

Además de brindarles alojamiento, compartía con ellos y con los vecinos los productos de sus cultivos y la leche que obtenía de sus animales. También donaba terrenos a parejas recién casadas y fue quien cedió al Estado el predio donde actualmente funciona la Escuela N° 35.

El edificio original conservó su fachada hasta el terremoto del 7 de septiembre de 2004, que provocó daños y motivó posteriores trabajos de refacción, remodelación y ampliación. Esas intervenciones dieron lugar a la inauguración de la infraestructura actual.

Media sanción para crear el Servicio de Conducción Asistida

El segundo proyecto de Ley que obtuvo media sanción fue presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos y propone crear el Servicio de Conducción Asistida (S.C.A.) en todo el territorio de la provincia de Catamarca.

La iniciativa autoriza la creación de este servicio, que podrá ser prestado por personas físicas o jurídicas habilitadas y que cuenten con licencias de conducir de clase profesional, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. La prestación consistirá en proporcionar un conductor profesional para manejar el vehículo particular del usuario desde el lugar donde se encuentre hasta el destino que indique.

El objeto de la propuesta es regular un servicio destinado a aquellas personas que, por razones de seguridad o por imposibilidad física y/o mental, decidan no conducir sus propios vehículos y requieran ser trasladadas desde un punto de origen hasta otro de destino mediante el pago de una tarifa.

En cuanto a los requisitos del personal afectado, el proyecto establece que los conductores deberán reunir las condiciones previstas por las normativas vigentes, contar con aptitud psicofísica y disponer de capacitación específica.

También deberán acreditar formación en:

Atención al cliente.

Gestión de situaciones de crisis.

Conocimientos básicos de primeros auxilios.

Estas condiciones tienen como propósito garantizar la calidad de la prestación y establecer requisitos para quienes desarrollen la actividad.

En la fundamentación, Figueroa Castellanos sostiene que la propuesta busca incorporar una alternativa de traslado seguro para los habitantes de Catamarca, mediante la disponibilidad de choferes profesionales que puedan conducir vehículos particulares cuando sus propietarios o tenedores se encuentren imposibilitados de hacerlo.

Entre las situaciones contempladas se mencionan la fatiga, el consumo de alcohol, las emergencias y otras circunstancias que puedan afectar las condiciones necesarias para conducir.

El proyecto apunta especialmente a prevenir siniestros viales, evitando que personas con disminución de sus reflejos o capacidad de reacción se pongan al volante.

Pedidos Ejecutivo para obras y servicios en el interior

Durante la sesión, el Pleno dio luz verde a distintas iniciativas impulsadas por las y los senadores Carolina Casas, María Elena Lagoria, Débora Romero, Augusto Ojeda y Mario Gershani, mediante las cuales se solicita al Poder Ejecutivo Provincial avanzar con obras de infraestructura, servicios esenciales y mejoras en establecimientos educativos de diferentes localidades.

Entre los requerimientos aprobados se encuentra la creación de un parque infantil y familiar en la localidad de Mutquín, departamento Pomán, en articulación con el municipio. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, recreación y esparcimiento para las familias.

En materia de saneamiento, se solicitó avanzar con la ejecución de una red integral de desagües cloacales y una planta de tratamiento de efluentes para la localidad de El Alto y el barrio La Cañada. El pedido responde a una demanda vinculada con el saneamiento y las condiciones sanitarias de la población.

En el ámbito de la infraestructura hídrica, otra iniciativa plantea la realización de obras de defensa sobre el río del Valle, en inmediaciones de Agua Colorada, departamento Valle Viejo. El objetivo de estos trabajos es prevenir desbordes, reducir la erosión de las márgenes y proteger a los vecinos y sus bienes.

También se solicitó que, a través del organismo provincial competente, se efectúe un relevamiento y se elabore un informe sobre la situación del suministro de agua potable en el distrito San José, departamento Santa María.

Reconocimientos a instituciones educativas

Por otra parte, el Senado acompañó declaraciones de interés impulsadas por las y los senadores Guillermo Ferreyra, Marisol Soriano, Débora Romero, Mario Gershani, Augusto Ojeda, Carolina Casas y Félix Jerez.

En el ámbito educativo, cultural y social, se declaró de interés el 38° aniversario de la Escuela de Educación Especial N° 8 "Quiero ser Feliz", ubicada en San José de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú. La institución fue fundada el 23 de junio de 1988. También se destacó el libro "Memorias de mi abuelo Federico Guzmán", de autoría de la profesora Juana Rosa Guzmán, publicado en abril de 2025.

En el mismo ámbito, se reconoció la obra educativa sociocultural "Casa de Piedra: ayer, hoy y siempre...", editada en 2016 en la Escuela Secundaria Rural N° 15, Anexo N° 1, de la localidad de Casa de Piedra, departamento La Paz.

Asimismo, se declaró de interés parlamentario, educativo, cultural y social la Bandera de la localidad de Casa de Piedra, aprobada mediante Ordenanza N° 1237/CDMR/21 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Recreo. En materia de reconocimiento a las nuevas generaciones, se acompañó la declaración de interés por la destacada participación de Yanil Valentina Arabi, de 12 años, en la XIV edición del Concurso Federal "Palabrazarnos", organizado por el Programa Educativo de Adultos Mayores (PEAM).

Reconocimientos al deporte y la formación artística

En el ámbito deportivo, el Senado destacó la trayectoria de la deportista catamarqueña Luciana Rocío Maza Díaz, por su participación en competencias nacionales e internacionales de trail y carreras de montaña.

El reconocimiento contempla su integración a la Selección Argentina de Trail y Montaña en 2023, así como su contribución a la promoción del deporte y la educación física. Finalmente, se reconoció la trayectoria artística y formativa del profesor Diego Alejandro Argañaraz y de la Academia de Folclore "El Gaucho", de Los Altos, departamento Santa Rosa.

También se destacó la consagración de Morena González Díaz, Luana Francesa Cisnero, Marian Luciana Quarin y Milagros María Nicol Romero, quienes se consagraron campeonas nacionales de Conjunto de Malambo Femenino Menor en el Festival Nacional de Malambo Femenino 2026, realizado en Tanti, provincia de Córdoba.