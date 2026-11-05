Jalil recibió a los padres de la joven damnificada por el caso de bullying

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a los padres de la joven damnificada en el caso de bullying ocurrido en el colegio Pía Didomenico, con el objetivo de dialogar sobre el estado actual de la situación y continuar el acompañamiento frente a los hechos que motivaron la intervención de los organismos competentes.

El encuentro se desarrolló en el ámbito de la sede gubernamental y contó con la participación de funcionarios provinciales vinculados a las áreas de Gobierno, Seguridad, Justicia y Educación, además del representante legal de la familia. La reunión permitió abordar la situación de la joven y establecer una nueva instancia de diálogo con las autoridades de la institución educativa.

Participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, y el representante legal de la familia.

La presencia de los funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo provincial estuvo vinculada al seguimiento institucional del caso, en un contexto en el que se mantienen las actuaciones correspondientes y las medidas de acompañamiento a la familia damnificada.

Un nuevo encuentro con las autoridades del colegio

Como resultado de la reunión, se acordó que durante la tarde se lleve adelante un nuevo encuentro con las autoridades del colegio Pía Didomenico y el equipo técnico del Ministerio de Educación y Trabajo. La instancia tendrá como objetivo continuar articulando las medidas institucionales correspondientes, a partir del trabajo conjunto entre la cartera educativa y los responsables de la institución escolar.

El nuevo encuentro constituye una continuidad del diálogo iniciado con la familia y de las acciones que se llevan adelante en relación con el caso. La participación del equipo técnico del Ministerio de Educación y Trabajo permitirá sostener el abordaje institucional previsto por los organismos competentes.

El acompañamiento del Gobierno provincial

Desde el Gobierno provincial se informó que se mantiene el acompañamiento de la familia y el seguimiento del caso, en el marco de las actuaciones que llevan adelante los organismos competentes.

La continuidad de ese acompañamiento se desarrolla junto con las acciones institucionales impulsadas a través del Ministerio de Educación y Trabajo, que ya adoptó distintas medidas vinculadas con el colegio Pía Didomenico.

En ese sentido, el Ejecutivo provincial recordó que, a través de la cartera educativa, resolvió la suspensión del aporte estatal al establecimiento. Además, solicitó la presentación de un Plan de Mejora de la Gestión Escolar, como parte de las medidas dispuestas en relación con la institución.

Estas decisiones forman parte de las actuaciones que se encuentran en curso y del seguimiento que el Gobierno mantiene sobre el caso. A ellas se suma el trabajo que desarrolla el equipo de la Dirección de Mediación Escolar, dependiente del Ministerio de Educación y Trabajo.

Mediación y supervisión institucional

El equipo de la Dirección de Mediación Escolar continúa con tareas de acompañamiento y supervisión institucional en el colegio Pía Didomenico. Según lo informado, esas acciones se sostendrán hasta finalizar el ciclo lectivo.

La intervención contempla la continuidad del acompañamiento institucional y la supervisión de las medidas correspondientes, mientras los organismos competentes mantienen el seguimiento de la situación. En este marco, las actuaciones del Ministerio de Educación y Trabajo incluyen tanto las decisiones ya adoptadas respecto del aporte estatal y el Plan de Mejora de la Gestión Escolar como el trabajo técnico que se desarrolla junto a la institución educativa.

El nuevo encuentro previsto para esta tarde con las autoridades del colegio y el equipo técnico ministerial se inscribe en esa línea de articulación. La reunión buscará continuar avanzando en las medidas institucionales correspondientes, en coordinación con los distintos actores involucrados.