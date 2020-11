Sin respuesta del Gobierno, el FUSSI analiza iniciar con medidas de fuerza

Anoche, se reunieron los representantes de los gremios que integran el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) para analizar cuáles serán las medidas de fuerza que se tomarán ante el vencimiento del plazo que impusieron en una nota dirigida al Gobierno provincial, para reabrir el diálogo por una actualización salarial. Si bien había acuerdo para que el plan de lucha incluya paro y movilización para la próxima semana, la Intersindical comunicará la decisión final hoy, en una conferencia de prensa.

En septiembre, cuando se estableció un incremento salarial del 21 % para los trabajadores estatales, el Ejecutivo se había comprometido con todos los gremios a retomar la discusión salarial a partir de la primera quincena de octubre.

Ante la falta de una convocatoria por parte del Gobierno, el FUSSI remitió una nota al gobernador Raúl Jalil, solicitando una urgente convocatoria e intimando que se ponga fecha de una próxima reunión en un plazo de 3 días. Como la convocatoria no existió, la intersindical resolvió avanzar con un nuevo plan de lucha.

Si bien los sindicatos prefirieron no dar una cifra ni un porcentaje de cuán es el incremento salarial que pretenden, sí dieron una pauta de que debería ser cercano al 20 por ciento, porcentaje en el que se calcula que cayó el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. En el caso del titular de ATE, Ricardo Arévalo, señaló en su momento que la discusión solo debería rondar en un aumento de los salarios y no en un bono.