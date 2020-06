Sin respuestas del Gobierno por la reforma, el FUSSI volverá a marchar

Anoche, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) convocó a una conferencia de prensa para hoy a la mañana, en la que tiene previsto anunciar una nueva marcha contra el Gobierno provincial, por la reforma laboral que impulsa y que, según las palabras del gobernador Jalil, se girará a la Legislatura en el transcurso de la semana.

El lunes, la intersindical envió una nota al gobernador solicitando que no envíe el proyecto y cumpla con el compromiso de elaborarlo junto a los gremios, como se había anunciado semanas atrás, luego de la importante marcha realizada por los sindicatos.

En diálogo con LA UNIÓN, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, manifestó que “no tuvimos respuesta hasta ahora y por eso, avanzaremos con una nueva movilización, que en principio, sería el próximo viernes”.

“Creen que nos vamos a quedar mudos mientras ellos avanzan con una reforma que no la quieren dar a conocer y si es así, es porque algo no está bien. Encima bajaron la Secretaría que iban a crear para la reforma, en una clara jugada malintencionada”, cuestionó el gremialista.