Zona Fría: el Gobierno defendió la quita de subsidios y volvió a chocar con Kicillof

El Gobierno nacional salió este domingo al cruce del gobernador bonaerense Axel Kicillof tras las críticas por las modificaciones impulsadas en el régimen de subsidios de Zona Fría. Desde la administración de Javier Milei acusaron al mandatario provincial de "mentir" sobre el alcance de la medida y defendieron el ajuste en las tarifas de gas.

A través de un comunicado difundido por la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo rechazó las declaraciones de Kicillof, quien había advertido que unos cinco millones de bonaerenses perderían el subsidio si el proyecto oficialista es aprobado en el Senado.

"Falso, gobernador Kicillof. Decir que '5 millones de bonaerenses se quedan sin subsidio' es una mentira grosera y puro victimismo político", sostuvo el texto oficial.

Según explicó el Gobierno, la medida apunta únicamente a usuarios de altos ingresos incluidos en el esquema de Zona Fría Ampliada. En ese marco, precisó que dejarán de recibir el beneficio alrededor de 657 mil usuarios con ingresos superiores a los $4,1 millones mensuales, equivalentes a tres canastas básicas.

En paralelo, el Ejecutivo aseguró que más de 570 mil usuarios con subsidio focalizado continuarán percibiendo el beneficio completo y señaló que quienes consideren que deben conservarlo podrán inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía para que su situación sea evaluada.

La Casa Rosada también justificó la modificación al señalar que mantener el esquema actual implicaba un costo fiscal de $485.000 millones. Según argumentó, eso hubiese obligado a elevar la alícuota del gas del 7,5% al 11% para todos los usuarios del país.

"O sea, un impuesto encubierto en la factura de gas de cada familia del país —incluidos los más pobres— para seguir subsidiando a quienes más tienen", afirmó el comunicado.

Además, el Gobierno sostuvo que más de la mitad de los usuarios alcanzados por la quita "van a pagar menos de $3000 más por mes en promedio".

La discusión sobre el régimen de Zona Fría también genera atención en provincias como Catamarca, donde distintos sectores siguen de cerca el impacto que podrían tener los cambios tarifarios en el contexto del aumento del costo de vida y las bajas temperaturas en varias regiones del interior.

Las declaraciones oficiales llegaron luego de que Kicillof cuestionara duramente la medida y acusara al Ejecutivo nacional de "descargar el peso del ajuste" sobre la población.

"En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía por el conflicto bélico en Irán tomaron medidas. Todos menos Milei, que transfirió el costo a los hogares, a la nafta, al gas y a la electricidad", expresó el gobernador bonaerense.

Además, el mandatario provincial pidió al Senado que no acompañe la iniciativa y advirtió sobre el impacto económico que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

"Estamos empezando a ver que producto de la desocupación y de la caída de los salarios la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos", concluyó.