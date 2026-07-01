La exsecretaria de la Vocería presidencial de Adorni admitió nuevas compras millonarias

La causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó este miércoles nuevos elementos con la declaración testimonial de Gisela Kocsis, quien se desempeñó como secretaria privada del entonces vocero presidencial. La funcionaria compareció ante los tribunales federales de Comodoro Py y reconoció haber realizado nuevas compras millonarias para Adorni, operaciones que, según declaró, eran posteriormente reintegradas por el exfuncionario mediante pagos en efectivo.

La declaración se produjo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación que busca determinar la existencia de un eventual incremento patrimonial que no pudiera ser justificado con ingresos legales.

De acuerdo con la pesquisa, la Justicia detectó que Adorni solicitaba a empleados y funcionarios públicos que le respondían el préstamo de sus tarjetas de crédito para efectuar distintas compras. Posteriormente, les devolvía el dinero en efectivo. Los investigadores sospechan que esa modalidad habría sido utilizada para ocultar gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.

Compras de electrodomésticos, blanquería y más

Durante su declaración, Gisela Kocsis confirmó diversas operaciones realizadas a pedido de Manuel Adorni. Entre ellas figura la compra de almohadas por 400.000 pesos, realizada en junio de 2025. La testigo también reconoció que un mes antes había efectuado la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool, operación cuyo valor ascendió a 3.100.000 pesos.

Asimismo, confirmó una compra aún mayor por 8.183.303,25 pesos en Rosen The Store, donde se adquirieron sábanas y distintos artículos de blanquería destinados a equipar la casa de fin de semana de Adorni en el country Indio Cuá.

Según relató la testigo, en todas esas operaciones ella efectuó el pago y posteriormente el exjefe de Gabinete le devolvió el dinero en efectivo. Respecto de la adquisición de mayor monto, Kocsis declaró que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, "se presentó en la sucursal con el dinero en efectivo para pagar la operación". La factura de esa compra quedó emitida a nombre de la secretaria.

Además, Kocsis manifestó ante los funcionarios judiciales: "Yo me encargaba de las gestiones personales de Adorni", al responder sobre el motivo por el cual realizaba esas adquisiciones. La exsecretaria también se comprometió a presentar en los tribunales la documentación necesaria para respaldar las afirmaciones realizadas durante su declaración testimonial.

Entre las compras reconocidas por la testigo figuran:

Almohadas: 400.000 pesos.

400.000 pesos. Lavavajillas y lavarropas Whirlpool: 3.100.000 pesos.

3.100.000 pesos. Sábanas y artículos de blanquería en Rosen The Store: 8.183.303,25 pesos.

Compras con tarjetas prestadas

La jornada judicial también incluyó la declaración de Luis Enrique Alujú, quien actualmente se desempeña como coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, cargo que integra la Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas, dependiente de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación. Durante su testimonio, Alujú reconoció haber prestado al exjefe de Gabinete dos tarjetas de crédito para la compra de dos proyectores Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV.

Cada uno de esos equipos tuvo un costo de 1.831.795 pesos, mientras que los productos fueron entregados en el departamento que Adorni posee sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Consultado sobre el vínculo que mantiene con el exfuncionario, Alujú afirmó: "Somos amigos de toda la vida". Como parte de esa explicación, hizo saber que desde hace 11 años posee una extensión de una tarjeta de crédito que pertenecería al recientemente alejado del Gobierno, según trascendió de una fuente con conocimiento de la declaración.

El origen de la línea investigativa

Esta parte de la investigación surgió tras el peritaje realizado sobre el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de la remodelación de la vivienda ubicada en Indio Cuá.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Adorni destinó 245.000 dólares para modernizar esa propiedad. Durante el análisis del teléfono del constructor, los peritos hallaron una factura correspondiente a la compra de artículos de blanquería emitida a nombre de Gisela Kocsis.

Ese hallazgo llevó a los investigadores a revisar los registros asociados al usuario de Mercado Libre de Manuel Adorni. A partir de esa revisión aparecieron vinculadas las tarjetas de crédito pertenecientes a Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales en el área encargada de la comunicación gubernamental.

El testimonio previo de Laura Schiuma

La investigación ya había incorporado el lunes la declaración testimonial de Laura Daniela Schiuma en Comodoro Py. Durante esa audiencia, la funcionaria reconoció la operación mediante la cual Adorni adquirió un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, con resolución 4K, considerado una de las opciones de más alta gama ofrecidas por la marca.

La compra tuvo un valor de 2.185.000 pesos. Schiuma también declaró que, luego de revisar los movimientos de la tarjeta Mastercard que había prestado a su jefe, detectó consumos que desconocía y que finalmente habían sido rechazados por la entidad bancaria, entre ellos un intento de compra de un Smart TV.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la testigo explicó que conoce a Manuel Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde comercializaban planes de ahorro. Posteriormente, cuando Adorni fue designado vocero presidencial, la convocó para incorporarse a trabajar en la Casa Rosada, ya que buscaba "gente de confianza" para integrar su equipo.

La causa aguarda un informe patrimonial clave

En los tribunales de Comodoro Py consideran que estos podrían ser los últimos gastos conocidos del exjefe de Gabinete en esta etapa de la investigación.

Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Ariel Lijo permanecen a la espera de un informe elaborado por la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Ese estudio tendrá como objetivo establecer si el patrimonio de Manuel Adorni presenta inconsistencias y, en caso de existir, cuál sería su magnitud.

De acuerdo con las estimaciones más optimistas dentro de los tribunales, el informe contable podría estar concluido antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para dentro de tres semanas.

Una vez incorporado ese análisis al expediente, el fiscal y el juez estarán en condiciones de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, instancia que constituye el paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria de Manuel Adorni en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.