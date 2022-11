"Sos pobre de corazón": el repudio de Hugo "Perico" Pérez, quien perdió a su madre por Covid, a Cerruti

El miércoles pasado, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti publicó en sus redes un fragmento de una recorrida que realizó esta semana con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Al mostrarle la Plaza de Mayo desde una ventana de la Casa Rosada, Cerruti expresó: “En la fuente la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del covid”, en referencia a la “Marcha de las Piedras” que se llevó adelante en homenaje a los fallecidos por coronavirus.

Rápidamente, los comentarios en el video se llenaron de repudio y tanto familiares de las víctimas como funcionarios de la oposición salieron a cuestionar duramente los dichos de Cerruti. Ahora, quien se sumó a la oleada de críticas fue el ex futbolista de Racing e Independiente, “Perico” Pérez.

El deportista sufrió la muerte de su mamá debido a la enfermedad y se mostró visiblemente molesto en un video que publicó en su cuenta de Twitter. “Cerruti, no sabes lo que me cuesta hablarte. Creo que ni siquiera le hubiera interesado a mi vieja que sepas de ella, pero yo te voy a contar”, empezó el exfutbolista.

“Se llamaba Teresa. Mi mamá. La que amo y amaré toda mi vida. La que se me fue con covid por segunda vez. Sin ningún tipo de síntoma, se fue entregando por no poder ver a sus tres hijos y a sus nietos”, continuó Pérez.

El miércoles pasado, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti publicó en sus redes un fragmento de una recorrida que realizó esta semana con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Al mostrarle la Plaza de Mayo desde una ventana de la Casa Rosada, Cerruti expresó: “En la fuente la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del covid”, en referencia a la “Marcha de las Piedras” que se llevó adelante en homenaje a los fallecidos por coronavirus. Gabriela Cerruti publicó un polémico video en sus redes sobre el homenaje a los fallecidos por Covid-19 en Argentina.

Rápidamente, los comentarios en el video se llenaron de repudio y tanto familiares de las víctimas como funcionarios de la oposición salieron a cuestionar duramente los dichos de Cerruti. Ahora, quien se sumó a la oleada de críticas fue el ex futbolista de Racing e Independiente, “Perico” Pérez.

El deportista sufrió la muerte de su mamá debido a la enfermedad y se mostró visiblemente molesto en un video que publicó en su cuenta de Twitter. “Cerruti, no sabes lo que me cuesta hablarte. Creo que ni siquiera le hubiera interesado a mi vieja que sepas de ella, pero yo te voy a contar”, empezó el exfutbolista.

“Se llamaba Teresa. Mi mamá. La que amo y amaré toda mi vida. La que se me fue con covid por segunda vez. Sin ningún tipo de síntoma, se fue entregando por no poder ver a sus tres hijos y a sus nietos”, continuó Pérez..

Y siguió: “Mis padres me enseñaron códigos, y después de escucharte a vos no sé con quién querés ganar. Quiero decirte que lo único que mi mamá me daba con la derecha era el mate. Sos muy poca cosa para hablar de los que no están. Eso es nacer sin nada en el corazón. Sos muy pobre de corazón Cerruti, muy pobre”.

El tibio pedido de disculpas de Cerruti

Finalmente, la portavoz oficial admitió este viernes que cometió un “error” con sus declaraciones sobre el memorial de piedras que se construyó en Plaza de Mayo para recordar a las víctimas del coronavirus y pidió “sinceras disculpas”.

“Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente”, dijo en un hilo de Twitter, publicado desde París.

Así, la funcionaria agregó: “Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo”.