Tabacaleros denuncian desatención de la Provincia y anuncian medididas

La crisis en el sector tabacalero volvió a escalar con una dura denuncia pública encabezada por el productor Roberto Herrera, quien aseguró que la actividad atraviesa una situación difícil que se agrava por la falta de respuesta de las autoridades provinciales.

En representación de los productores, según expresó, Herrera describió un escenario de creciente malestar entre los trabajadores y referentes del sector, quienes observan con preocupación la ausencia de definiciones frente a una problemática que afecta de manera directa a la producción.

El reclamo se concentra en la desatención de la Provincia, a la que acusan de no intervenir en un conflicto que impacta sobre el normal desenvolvimiento de la cadena tabacalera y sobre la comercialización de la cosecha.

Problemas en el acopio y acusaciones sobre la producción

Uno de los puntos más sensibles del planteo tiene que ver con los inconvenientes en el acopio, situación que, de acuerdo con Herrera, complica abiertamente al sector de la producción.

Según denunció, existe una operatoria que estaría perjudicando a los productores locales. En esa línea, apuntó directamente a un empresario brasilero, a quien señaló como el actor que estaría gestionando a su favor parte de la producción, en una dinámica que, sostuvo, se desarrolla en desmedro de los tabacaleros de la zona.

Herrera agregó que esta situación se produciría con la anuencia de las autoridades municipales, ampliando así el alcance de la denuncia no solo al plano empresarial sino también al institucional.

La preocupación central del sector radica en que estos movimientos sobre el acopio y la producción terminan alterando las condiciones en las que los productores locales pueden sostener su actividad.

El reclamo directo al gobernador

Frente a este escenario, Herrera dirigió su mensaje al gobernador Raúl Jalil, cuestionando la falta de intervención oficial en el conflicto. Según expresó, el mandatario no envió funcionarios del área para mediar o actuar sobre la situación, una ausencia que también extendió al resto de la estructura responsable de la política productiva.

En sus declaraciones, fue enfático al señalar: "Es como que fuera que no le interesaría la producción".

La crítica incluyó también al ministro de Producción y al secretario de Producción, sobre quienes remarcó que tampoco se hicieron presentes. De esta manera, el reclamo del sector no solo apunta a la falta de soluciones concretas, sino también a la ausencia física y política de los responsables del área, en un conflicto que los productores consideran urgente.

Ultimátum de 24 a 48 horas

El punto de mayor tensión del planteo llegó con la advertencia formulada por Herrera en nombre de los tabacaleros. El productor pidió al gobernador que "tome cartas en este asunto", fijando un plazo de 24 a 48 horas para obtener una respuesta.

La advertencia fue explícita: en caso de no existir una intervención en ese lapso, los productores avanzarán con medidas de fuerza. Entre las acciones previstas, Herrera anticipó que "vamos a volver a cortar la ruta", retomando así una modalidad de protesta que ya había sido utilizada previamente por el sector como forma de visibilizar el conflicto.