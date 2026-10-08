Tapso impulsa al empleo sustentable desde el sector textil

Con el objetivo de generar empleo digno y sostenible y fortalecer la actividad productiva del Este catamarqueño, quedó en marcha el Taller Textil Tapso Sustentable, una iniciativa surgida de la articulación entre distintos actores públicos y privados.

El acto de puesta en funcionamiento estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, junto al intendente de Tapso, Mario Sosa, y marcó el inicio de un proyecto que apunta a establecer una unidad productiva dedicada a la fabricación industrial de distintos tipos de productos textiles.

La propuesta busca constituir una alternativa concreta para transformar la asistencia social en empleo sustentable, a partir de la capacitación, la producción y el desarrollo de emprendimientos propios en la localidad. El proyecto es coordinado de manera conjunta por:

Ministerio de Desarrollo Productivo.

Municipio de Tapso.

Fundación Loma Negra.

Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca (ADEC).

Dirección de Acción Cooperativa.

La participación de estos actores constituye el eje sobre el cual se estructura la iniciativa, que pretende avanzar desde la capacitación inicial hacia la consolidación de una unidad productiva con capacidad para responder a necesidades concretas de la localidad y, posteriormente, convertirse en un punto de referencia para toda la región.

Capacitación para incorporar oficios

En la primera etapa del proyecto, diez beneficiarias locales comenzarán una capacitación de ocho semanas orientada a incorporar conocimientos específicos vinculados con la actividad textil.

La formación estará centrada en cuatro áreas fundamentales:

Moldería.

Corte.

Confección industrial.

Mantenimiento de maquinaria.

El Ministerio de Desarrollo Productivo acompañará este proceso mediante capacitaciones y tres máquinas en comodato, herramientas destinadas a fortalecer la formación en oficios y ampliar las posibilidades de que las participantes puedan desarrollar posteriormente sus propios emprendimientos.

La iniciativa contempla además una segunda etapa de formación. Durante un período de seis meses, el programa incorporará contenidos relacionados con emprendedurismo, cooperativismo, marketing y comercialización.

De esta manera, el proceso no estará limitado al aprendizaje de las técnicas específicas necesarias para confeccionar prendas y productos textiles. La propuesta también contempla conocimientos vinculados con la organización, la gestión y la comercialización, con la intención de brindar herramientas para avanzar hacia proyectos productivos propios.

Atender la demanda local

Uno de los objetivos centrales del Taller Textil Tapso Sustentable será que la propia localidad pueda comenzar a satisfacer su demanda de insumos textiles.

La unidad productiva estará orientada a la fabricación industrial de:

Blanquería.

Ropa de trabajo.

Uniformes.

Guardapolvos.

Indumentaria deportiva.

Indumentaria de trabajo.

La posibilidad de producir estos elementos desde Tapso busca fortalecer la actividad local y generar una alternativa productiva vinculada directamente con necesidades existentes.

El proyecto contempla, además, una perspectiva regional. El taller no está pensado únicamente como una unidad destinada a abastecer las necesidades de la localidad, sino que se proyecta como un punto de referencia para toda la región.

En ese sentido, la capacitación de las diez beneficiarias constituye el primer paso de un proceso más amplio, en el que la formación técnica se combina con herramientas de emprendedurismo, cooperativismo y comercialización.

La articulación público-privada como eje

La puesta en marcha del taller se inscribe en una estrategia basada en la articulación público-privada, con la participación de organismos estatales, el municipio, una fundación vinculada al sector privado y entidades orientadas al desarrollo económico y cooperativo.

La presencia conjunta del Ministerio de Desarrollo Productivo, el municipio de Tapso, la Fundación Loma Negra, ADEC y la Dirección de Acción Cooperativa permite concentrar distintos recursos y capacidades alrededor de una iniciativa productiva específica. En este esquema, el acompañamiento estatal incluye la capacitación y la disponibilidad de tres máquinas en comodato, mientras que la propuesta incorpora la participación de otros actores para impulsar el desarrollo de la actividad textil y la generación de oportunidades.

El propósito señalado para el proyecto es avanzar hacia una transformación de la asistencia social en empleo digno y sostenible, utilizando la capacitación en oficios como una herramienta para abrir nuevas posibilidades productivas.

Recorrida por la planta de Loma Negra

La puesta en marcha del taller se produjo en el marco de una visita al departamento El Alto, durante la cual el ministro Luis Castro, junto con autoridades municipales y miembros de su equipo ministerial, recorrió la planta de la cementera Loma Negra.

Durante la visita, las autoridades conocieron las instalaciones y observaron en detalle las distintas etapas que componen el proceso productivo de la planta. La recorrida también permitió repasar los diferentes proyectos estratégicos que se llevan adelante de manera conjunta en el territorio provincial, estableciendo un vínculo entre la actividad productiva de la empresa y las iniciativas orientadas al desarrollo local.

Entre los proyectos abordados durante el encuentro se encuentran distintas líneas de capacitación y herramientas destinadas a fortalecer actividades productivas y emprendimientos en la provincia.

Capacitación, microcréditos y nuevos proyectos productivos

Durante el encuentro también se repasaron iniciativas relacionadas con capacitación y líneas de microcréditos para emprendedores, destinadas a acompañar el desarrollo de proyectos productivos.

A estas acciones se suman proyectos vinculados con el desarrollo de viveros sostenibles y propuestas de apicultura en el departamento El Alto. El sector textil de Tapso forma parte de este conjunto de iniciativas, con el objetivo específico de consolidar una actividad productiva vinculada con la confección y la indumentaria.

Los proyectos mencionados durante la recorrida abarcan así diferentes áreas productivas:

Capacitación para emprendedores.

Líneas de microcréditos.

Desarrollo de viveros sostenibles.

Proyectos de apicultura en el departamento El Alto.

Consolidación del sector textil e indumentaria en Tapso.

La diversidad de propuestas refleja el alcance de la articulación que se desarrolla en el territorio y que incorpora actividades productivas diferentes, con el acompañamiento de organismos públicos y actores vinculados al sector privado.